Vélez techado: la IA diseñó el plan para transformar el Amalfitani en un estadio de nivel europeo
Gemini ideó una estructura de acero y paneles transparentes para el Fortín. El proyecto permitiría mantener la localía mientras se realiza la gran obra.
La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinara cómo se vería la cancha de Vélez si se le colocase techo.
Gemini, la IA de Google, diseñó un plan integral para transformar la casa del "Fortín" en un estadio totalmente techado, resolviendo el desafío que presenta su diseño asimétrico. La solución más viable sería un sistema de cubierta tensada o paneles de policarbonato de alta resistencia sobre una estructura de acero independiente.
Cómo sería la cancha de Vélez techada según la IA
Un plan de obra en tres fases
La IA propone una obra dividida en tres etapas críticas que permitirían que el club no pierda la localía durante gran parte del proceso:
Refuerzo y Cimentación: Instalación de pilotes externos de acero detrás de la tribuna popular y los codos, proporcionando el soporte necesario para el nuevo peso.
Anillo Perimetral: Una viga de celosía que recorrería todo el borde superior, uniendo los techos de las plateas actuales con la nueva estructura.
Cubierta de ETFE: El cierre central se realizaría con ETFE, un material plástico transparente y ligero, similar al que utiliza el Allianz Arena de Alemania, que permite el paso de luz natural para el cuidado del césped.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario