Lucas Blondel rompió el silencio sobre los rumores que involucran a Morena Beltrán en su salida de Boca

La charla con los referentes de Boca y su relación con Riquelme

A pesar de los fuertes rumores instalados en los medios, Blondel aseguró que puertas adentro del vestuario Xeneize la situación era completamente distinta y que siempre contó con el respaldo de sus compañeros de equipo.

Para despejar cualquier tipo de duda, el jugador reveló que tomó la iniciativa de enfrentar el tema cara a cara: "Sinceramente, estoy tranquilo porque mis compañeros en Boca sabían que no era así. En su momento junté a algunos referentes y les dije: 'la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto', y me dijeron: 'no te preocupes, no hay ningún problema que sabemos la calidad de persona que sos' y quedó ahí".

Blondel también desmintió haber sido separado del grupo por estas acusaciones. "Si fuera así me hubieran apartado del plantel. Estando sin tener la continuidad que tenía antes, yo seguía entrenando con el grupo, yendo al estadio cuando jugaban" , detalló.

Finalmente, sobre su vínculo con la dirigencia, el actual lateral del Globo (que viene de marcar goles en sus últimas dos presentaciones) descartó cualquier tipo de pelea con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. "Este último tiempo no hemos hablado mucho, pero en estos dos años y medio que estuve, hemos tenido algunas charlas, nada fuera de lo normal" , concluyó, agradeciendo a Huracán por la oportunidad de "volver a sentirse futbolista".