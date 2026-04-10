Lucas Blondel rompió el silencio sobre los rumores que involucran a Morena Beltrán en su salida de Boca
Lucas Blondel se refirió a las acusaciones de filtrar información, el rol de Morena Beltrán y la charla clave que mantuvo con los referentes del plantel.
Luego de un período alejado de las canchas y tras sellar su llegada a Huracán a préstamo, el defensor Lucas Blondel decidió hablar de los meses difíciles en Boca Juniors. En diálogo con La Noche de TyC Sports, el lateral respondió a las acusaciones que señalaban que filtraba información confidencial por su relación con Morena Beltrán.
El enojo de Lucas Blondel por las acusaciones contra Morena Beltrán
El exjugador de Tigre y Atlético de Rafaela pasó ocho meses sin sumar minutos en el conjunto de la Ribera, situación que alimentó todo tipo de especulaciones mediáticas. Al ser consultado sobre el supuesto flujo de información hacia la prensa, el futbolista fue categórico en su defensa.
"Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de algo que no es así" , expresó con evidente molestia, defendiendo a su prometida. Blondel argumentó que su historial de titularidad desmiente los rumores: "Jugué con todos los entrenadores salvo con Miguel (Russo) y Claudio (Úbeda). Cuando estaba siendo considerado y me iba bien, nadie decía que filtraba cosas".
Además, reflexionó sobre la exposición que conlleva el Mundo Boca y cómo afecta a su círculo íntimo. "Pasan un montón de cosas y un montón de cosas no pasan pero se dicen igual y la gente cree que pasan. Sí me duele cuando la hacen cargo a ella... Cuando estaba todo bien ella era la mejor del mundo" , agregó el defensor.
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La charla con los referentes de Boca y su relación con Riquelme
A pesar de los fuertes rumores instalados en los medios, Blondel aseguró que puertas adentro del vestuario Xeneize la situación era completamente distinta y que siempre contó con el respaldo de sus compañeros de equipo.
Para despejar cualquier tipo de duda, el jugador reveló que tomó la iniciativa de enfrentar el tema cara a cara: "Sinceramente, estoy tranquilo porque mis compañeros en Boca sabían que no era así. En su momento junté a algunos referentes y les dije: 'la verdad que no entiendo por qué se está diciendo esto', y me dijeron: 'no te preocupes, no hay ningún problema que sabemos la calidad de persona que sos' y quedó ahí".
Blondel también desmintió haber sido separado del grupo por estas acusaciones. "Si fuera así me hubieran apartado del plantel. Estando sin tener la continuidad que tenía antes, yo seguía entrenando con el grupo, yendo al estadio cuando jugaban" , detalló.
Finalmente, sobre su vínculo con la dirigencia, el actual lateral del Globo (que viene de marcar goles en sus últimas dos presentaciones) descartó cualquier tipo de pelea con Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. "Este último tiempo no hemos hablado mucho, pero en estos dos años y medio que estuve, hemos tenido algunas charlas, nada fuera de lo normal" , concluyó, agradeciendo a Huracán por la oportunidad de "volver a sentirse futbolista".
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