La reacción de Morena Beltrán al golazo de Lucas Blondel para el sufrido triunfo de Huracán por Copa Argentina
El "Globo" eliminó sin sobrarle nada a Olimpo, y en pleno desahogo por el gol, se la vio eufórica a la periodista deportiva en una de las tribunas.
La Copa Argentina volvió a regalar una jornada de máxima tensión y color, esta vez en el Estadio Ciudad de Caseros. Huracán logró un sufrido triunfo por 2-1 ante Olimpo de Bahía Blanca, pero todas las miradas —y las cámaras de la transmisión oficial— se posaron sobre una protagonista inesperada en la tribuna: la periodista Morena Beltrán.
El encuentro se encontraba igualado y el "fantasma" de los penales comenzaba a sobrevolar el estadio, especialmente ante la resistencia de un digno equipo del ascenso. Sin embargo, a los 61 minutos, llegó la genialidad que cambió el destino del "Globo".
Tras un tiro de esquina, la pelota quedó boyando en las inmediaciones del área y apareció Lucas Blondel. El lateral, que es diestro natural, sorprendió a todos al ensayar una volea de zurda, impactando el balón de aire para colocarlo con precisión quirúrgica contra un palo.
Un auténtico golazo que desató el delirio de la parcialidad quemera... y de la pareja de Blondel, la periodista Morena Beltrán.
El festejo desaforado de Morena Beltrán en la popular
Apenas la pelota infló la red, la dirección de cámaras de TyC Sports reaccionó con rapidez y encontró el festejo más buscado. En medio de la popular de Huracán, se pudo ver a Morena Beltrán, pareja del futbolista, gritando el gol de forma desaforada.
La periodista, que suele mantener un perfil analítico y medido en sus intervenciones televisivas, dejó de lado el rol profesional por un momento para vivir el partido como una hincha más. Las imágenes la mostraron saltando y abrazada a quienes la rodeaban, celebrando no solo la importancia del tanto para la clasificación de Huracán, sino también la factura técnica del remate de Blondel.
La secuencia no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron la pasión de Beltrán y el gran presente de Blondel, quien sigue demostrando su jerarquía ofensiva. Con este resultado, el equipo de Parque Patricios avanza a la siguiente fase del certamen federal, habiendo superado una de esas "paradas bravas" que suelen complicar a los equipos de Primera.
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