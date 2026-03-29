La reacción de Morena Beltrán al golazo de Lucas Blondel para el sufrido triunfo de Huracán por Copa Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/2038381391356862843&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA!



Lucas Blondel puso el 2-1 en favor de Huracán con este zurdazo imposible de atajar. pic.twitter.com/MeZvjuv4bu — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 29, 2026

La periodista, que suele mantener un perfil analítico y medido en sus intervenciones televisivas, dejó de lado el rol profesional por un momento para vivir el partido como una hincha más. Las imágenes la mostraron saltando y abrazada a quienes la rodeaban, celebrando no solo la importancia del tanto para la clasificación de Huracán, sino también la factura técnica del remate de Blondel.

La secuencia no tardó en volverse viral en redes sociales, donde los usuarios destacaron la pasión de Beltrán y el gran presente de Blondel, quien sigue demostrando su jerarquía ofensiva. Con este resultado, el equipo de Parque Patricios avanza a la siguiente fase del certamen federal, habiendo superado una de esas "paradas bravas" que suelen complicar a los equipos de Primera.