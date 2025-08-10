María Eugenia Vidal contra el acuerdo con LLA: "Es malo para el PRO, para la gente y para el país"

También se refirió a la actualidad política y a la gestión del presidente Javier Milei, a quien le reconoció el "coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal" y de haber bajado la inflación. Sin embargo, criticó el "insulto y la agresión" como estilo de comunicación, además de la falta de un presupuesto en el Congreso y los vetos presidenciales.

"No vale todo por un cargo"

"No vale todo por un cargo", aseguró Vidal luego de que se supiera el PRO irá en alianza con LLA en una boleta que se llamará "Alianza La Libertad Avanza", que será de color boleta, que tendrá solo candidatos libertarios en la categoría a senadores y que apenas aparecerán referentes del PRO en los puestos 5 y 6 de la lista de candidatos a Diputados.