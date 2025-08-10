Eugenia Tobal habló por primera vez en la mesa de Mirtha del divorcio con Nicolás Cabré

Embed - María Eugenia Tobal HABLÓ de su DIVORCIO con Nicolás Cabré: "Después de eso mi VIDA fue BÁRBARA"

Hay que recordar que el final del matrimonio de Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se dio en enero de 2012. El mismo estuvo rodeado de rumores de infidelidad del actor con la China Suárez, quien confirmó su relación con él poco tiempo después. Tobal se refirió en varias ocasiones al dolor que le causó la ruptura y la exposición mediática. Para superar la difícil etapa, recurrió a la terapia psicológica, acupuntura, Reiki y al apoyo incondicional de su familia y amigos, lo que hoy la hace sentir y confirmar que su vida es maravillosa.