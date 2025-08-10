Eugenia Tobal habló por primera vez en la mesa de Mirtha del divorcio con Nicolás Cabré
La actriz visitó la mesa de Mirtha Legrand y fue consultada por su feliz presente y también por su, ya lejana pero polémica, separación de Cabré.
La mesa de este pasado sábado de Mirtha Legrand se convirtió en el escenario de un encuentro inusual. La conductora recibió a Eugenia Tobal y Laurita Fernández, ambas ex parejas del actor Nicolás Cabré. Aunque sus separaciones ocurrieron en contextos muy distintos, al igual que sus respectivas relaciones, la tensión se hizo presente cuando Mirtha indagó sobre el doloroso divorcio de Tobal que a día de hoy es muy comentado.
Con su característico estilo, la diva fue directo al tema: "Sufriste mucho por amor Eugenia. Lo pasaste mal", le dijo. Sin embargo, Tobal se diferenció de esa visión de "pobrecita": “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, manifestó.
"Es bueno que lo comentes", destacó La Chiqui. Tobal, entonces, continuó: “Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”. La actriz enfatizó que han pasado quince años desde la ruptura que todo el mundo conoce y que su vida ha sido "maravillosa", con un presente hermoso al lado de su hija, Ema.
Hay que recordar que el final del matrimonio de Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se dio en enero de 2012. El mismo estuvo rodeado de rumores de infidelidad del actor con la China Suárez, quien confirmó su relación con él poco tiempo después. Tobal se refirió en varias ocasiones al dolor que le causó la ruptura y la exposición mediática. Para superar la difícil etapa, recurrió a la terapia psicológica, acupuntura, Reiki y al apoyo incondicional de su familia y amigos, lo que hoy la hace sentir y confirmar que su vida es maravillosa.
Tal es así que, una vez que Tobal respondió todo tipo de comentarios de Mirtha, fue el turno de Laurita Fernández quien tampoco se salvó de las incisivas preguntas de la anfitriona. "¿Cómo andamos de amores?", preguntó Mirtha. Con humor, Laurita respondió que los únicos hombres en su vida eran sus compañeros de obra, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez. Ante la insistencia de la diva, la bailarina confirmó su reciente separación de Peluca Brusca y reveló que la idea del matrimonio nunca la atrajo, aunque sí le gustaría formar una familia.
