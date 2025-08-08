Una mujer policía protagoniza un video viral por tener sexo en un patrullero

Ante semejante escándalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial el martes en el que informó que se inició una investigación interna.

comunicado de la SSC mexico policias

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, detalló la institución.

La SSC también señaló que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial” y recordó que todos los elementos deben regirse por principios institucionales. El comunicado cierra con la promesa de que “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”.