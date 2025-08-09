Lluvias y tormentas fuertes complican este domingo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este domingo. Cómo sigue el tiempo en el AMBA.
Una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes complicarán este domingo 10 de agosto de 2025 en tres provincias del país, según anunció en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto, en la zona del AMBA el tiempo seguirá siendo bueno, fresco por la mañana y primaveral por la tarde, más allá de que se afianza la fecha del regreso de las lluvias a la Ciudad y Gran Buenos Aires.
Alerta por lluvias y tormentas
Las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén son las que están bajo alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas fuertes, con posibles nevadas. Los problemas serán en su zona cordillerana.
Las lluvias, según informa el SMN, serán persistentes y estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas.
La misma situación, aunque más complicado hacia el norte, se vivirá en estas provincias durante la jornada del lunes 11 de agosto.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este domingo 10 de agosto el cielo estará despejado pero en la madrugada y mañana, pasará a parcialmente nublado en la tarde y noche, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 17.
Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.
Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.
Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.
