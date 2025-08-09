Lluvias y tormentas fuertes complican este domingo: el informe del Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Este domingo 10 de agosto el cielo estará despejado pero en la madrugada y mañana, pasará a parcialmente nublado en la tarde y noche, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 17.

Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.

soledado telam.jpg

Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.

Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.