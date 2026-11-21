La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó una nueva jornada de trabajo por el interior de la provincia de Buenos Aires con actividades en Lezama y Dolores. La gira forma parte de una serie de recorridas por distintos municipios bonaerenses destinadas a fortalecer vínculos con sectores productivos, sindicales, sociales y políticos de cara a la construcción de propuestas de gestión.