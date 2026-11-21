Mariel Fernández recorrió Lezama y firmó un convenio turístico en Dolores con beneficios para vecinos de Moreno
La intendenta de Moreno visitó emprendimientos productivos en Lezama y firmó con Juan Pablo García descuentos termales en Dolores.
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó una nueva jornada de trabajo por el interior de la provincia de Buenos Aires con actividades en Lezama y Dolores. La gira forma parte de una serie de recorridas por distintos municipios bonaerenses destinadas a fortalecer vínculos con sectores productivos, sindicales, sociales y políticos de cara a la construcción de propuestas de gestión.
Durante su paso por la región, la jefa comunal combinó visitas a experiencias de economía social y reciclado con acuerdos institucionales entre municipios para impulsar el acceso al turismo local.
Recorrida productiva en Lezama y encuentro con cooperativistas
En la localidad de Lezama, Mariel Fernández visitó la planta recicladora de la Cooperativa de Trabajo Paraje Duilio Ltda., donde estuvo acompañada por el presidente de la entidad, Gonzalo Rojas, y por Julio “Kike” Rojas, impulsor de la iniciativa.
En el marco de la actividad, la intendenta también mantuvo una reunión con referentes de “Basura Cero Argentina” y recorrió distintos emprendimientos productivos integrados al entramado de la Cooperativa Duilio, entre ellos una verdulería, un taller mecánico y la pizzería “Pizza Restó Los Amigos”.
Acuerdo en Dolores con descuentos para el Parque Termal
Más tarde, Fernández se trasladó hacia Dolores, donde fue recibida por el intendente local, Juan Pablo García, con quien comparte espacio dentro de la Liga de Intendentes.
En el encuentro, ambos jefes comunales dialogaron sobre la actualidad del distrito y suscribieron un convenio de cooperación turística que establece beneficios y descuentos especiales para las vecinas y los vecinos de Moreno en el acceso al Parque Termal Dolores, considerado el principal atractivo turístico de la ciudad.
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