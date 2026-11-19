Armas y disparos en un jardín de infantes de Moreno: detuvieron al sereno
La denuncia fue radicada por familiares de los alumnos y vecinos. Investigan si el lugar funcionaba como desarmadero y punto de venta de drogas.
El sereno de un jardín de infantes del partido de Moreno quedó detenido luego de que familiares de los alumnos denunciaran que, fuera del horario de clases, el predio era utilizado para desarmar vehículos, almacenar drogas y se oían disparos con frecuencia.
El escándalo golpea al jardín de infantes “Mi ilusión”, situado en la situado sobre la calle Barker, en el barrio Santa Paula de Trujui, donde el martes por la noche, alrededor de las 21.30, vecinos escucharon disparos provenientes del lugar y dieron aviso a la policía.
El establecimiento funciona en un predio donde, según relataron vecinos de la zona, residirían la directora del jardín, Nancy Lamas, su hijo, y su pareja, José Luis Vargas, de 41 años.
Cuando los efectivos policiales de la comisaría Moreno 2da de Trujui llegaron al lugar, se encontraron con Vargas y procedieron a detenerlo. Pero el hombre extrajo un cuchillo de entre sus ropas e intentó agredir al personal. Finalmente, lograron reducirlo y esposarlo.
Al momento del allanamiento dentro del jardín de infantes, la Policía secuestró una escopeta calibre 12 marca Mossberg y una pistola calibre .22 marca GMC con pedido de secuestro por una causa de robo. El arma, que tenía el cargador colocado con ocho cartuchos intactos, estaba escondida en uno de los armarios del establecimiento.
También incautaron trece cartuchos calibre 12,70 y otros trece proyectiles calibre 9 milímetros.
Vargas fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno y General Rodríguez. La causa fue caratulada por el momento como tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de armas y atentado contra la autoridad.
Lamas, directora del jardín y pareja del sereno detenido, fue llevada en un móvil policial para prestar declaración. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, hasta el momento no quedó demorada ni imputada.
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