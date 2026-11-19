Investigan si el lugar funcionaba como desarmadero y punto de venta de drogas

También incautaron trece cartuchos calibre 12,70 y otros trece proyectiles calibre 9 milímetros.

Vargas fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Moreno y General Rodríguez. La causa fue caratulada por el momento como tenencia ilegal de arma de fuego de uso condicional, abuso de armas y atentado contra la autoridad.

Lamas, directora del jardín y pareja del sereno detenido, fue llevada en un móvil policial para prestar declaración. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, hasta el momento no quedó demorada ni imputada.