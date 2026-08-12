A qué hora de Argentina es el eclipse solar total de agosto 2026

¿Cuáles son los horarios en las principales ciudades del mundo?

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Debido a la rotación terrestre y a la trayectoria de la sombra, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará drásticamente según la ubicación geográfica.

A continuación, la equivalencia de la fase de totalidad máxima según los horarios locales de las regiones afectadas y su hora en Argentina:

Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo a las 24:00 h local (14:00 h en la Argentina).

Alcanza su punto máximo a las 24:00 h local (14:00 h en la Argentina). Islandia (Reikiavik): La fase inicia a las 17:48 h local (14:48 h en la Argentina).

La fase inicia a las 17:48 h local (14:48 h en la Argentina). Groenlandia: El alineamiento pleno se registra a las 16:15 h local (15:15 h en la Argentina).

El alineamiento pleno se registra a las 16:15 h local (15:15 h en la Argentina). España (Madrid y zona central): Comenzará entre las 20:27 h y las 20:32 h local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina).

Comenzará entre las 20:27 h y las 20:32 h local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina). Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en la Argentina).

Asimismo, para quienes deseen conectarse al inicio general del fenómeno (que en Argentina arranca a las 15.34 h), estos son los husos horarios equivalentes en las principales capitales de habla hispana y del mundo: