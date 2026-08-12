A qué hora de Argentina es el eclipse solar total de agosto 2026
Este increíble fenómeno de la astronomía dejará varias regiones a oscuras. Conocé los horarios exactos para seguir el eclipse solar desde Argentina.
Un fenómeno único de la astronomía paralizará al mundo este miércoles 12 de agosto, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol. Este impresionante eclipse solar total obnubilará a diferentes habitantes del planeta con una oscuridad absoluta, regalando un espectáculo de belleza inigualable para todos los aficionados.
¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Argentina?
Es importante tener en cuenta que, si bien en la Argentina y el resto de Sudamérica este imponente evento no será visible a simple vista debido a que la región queda fuera del recorrido de la sombra lunar, los fanáticos podrán seguirlo en vivo mediante el streaming oficial de la NASA.
Según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, los horarios exactos para seguir el fenómeno desde nuestro huso horario son:
- Inicio del eclipse: 15.34 h.
- Fase total máxima: Comienza a las 16.57 h y finaliza a las 18.33 h.
- Finalización general: 19.58 h.
¿Cuáles son las zonas y lugares donde será visible?
De acuerdo con los datos brindados por la agencia espacial estadounidense, la franja de oscuridad total abarcará un recorrido privilegiado que dejará a oscuras regiones como Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y el noroeste de Portugal. Además, en sectores de Canadá, Estados Unidos, Europa y África se apreciará de forma parcial.
En la mayoría de estas áreas continentales, la fase máxima durará menos de dos minutos, alcanzando hasta los dos minutos y medio únicamente en zonas cercanas al eje central de la sombra. Los expertos advierten que para mirar el evento directamente será indispensable utilizar anteojos especiales, visores solares o filtros seguros certificados.
¿Cuáles son los horarios en las principales ciudades del mundo?
IMPORTANTE: Cómo ver desde Argentina el eclipse solar total de agosto 2026
Debido a la rotación terrestre y a la trayectoria de la sombra, el momento exacto en que el Sol quedará completamente oculto variará drásticamente según la ubicación geográfica.
A continuación, la equivalencia de la fase de totalidad máxima según los horarios locales de las regiones afectadas y su hora en Argentina:
- Rusia (Mar de Láptev): Alcanza su punto máximo a las 24:00 h local (14:00 h en la Argentina).
- Islandia (Reikiavik): La fase inicia a las 17:48 h local (14:48 h en la Argentina).
- Groenlandia: El alineamiento pleno se registra a las 16:15 h local (15:15 h en la Argentina).
- España (Madrid y zona central): Comenzará entre las 20:27 h y las 20:32 h local (15:27 h a 15:32 h en la Argentina).
- Portugal (Bragança/Oporto): Se producirá sobre el final de la tarde, a las 19:36 h local (15:36 h en la Argentina).
Asimismo, para quienes deseen conectarse al inicio general del fenómeno (que en Argentina arranca a las 15.34 h), estos son los husos horarios equivalentes en las principales capitales de habla hispana y del mundo:
- Ciudad de México (México): 12.34 h.
- Bogotá (Colombia) / Lima (Perú): 13.34 h.
- Miami / Nueva York (Estados Unidos): 14.34 h.
- Santiago (Chile): 14.34 h.
- Londres (Reino Unido): 19.34 h.
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