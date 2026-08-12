Terremoto en Colombia: un restaurante argentino distribuye viandas de alimentos para colaborar con víctimas

Producción y pedidos de insumos

Durante la primera jornada, el restaurante informó que logró preparar entre 350 y 400 platos, con entregas en distintos puntos de la ciudad. “Hoy pudimos llegar a muchas personas. Yo creo que no hicimos menos de trescientos cincuenta, cuatrocientos platos”, indicaron. A la vez, remarcaron que en ese momento ya había una gran circulación de donaciones de alimentos en Cali, por lo que resolvieron pedir solo insumos puntuales.

“Por ahora solo te pedimos empaques y proteínas”, explicaron desde Restó CABA, después de informar que ya habían recibido suficientes vegetales, arroz y granos. También señalaron que buscaban evitar desperdicios y que el resto de las ayudas materiales podían canalizarse por otras vías institucionales, entre ellas la Cruz Roja y los centros de acopio habilitados por la alcaldía.