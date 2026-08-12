Terremoto en Colombia: un restaurante argentino distribuye viandas de alimentos para colaborar con víctimas
El local está ubicado en la ciudad de Cali, una de las más afectadas por el desbastador sismo. Cómo funciona la red de entrega y qué necesitan.
En medio de la emergencia de grandes proporciones en diferentes zonas del centro y occidente de Colombia por el terremoto de 7.4 que sacudió al país, muchas muestras de solidaridad salen a flote. Una de ellas se ve en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, donde un restaurante de cocina argentina se convirtió en punto de apoyo para vecinos, rescatistas y refugiados tras el terremoto que azotó al país.
Se trata del Restó CABA, a cargo del argentino Joaquín Rodríguez y su compañera Gisele Yiseth Zea, quienes pusieron su local a disposición de la emergencia y organizó una red de producción y entrega de alimentos para personas afectadas por el sismo.
La iniciativa surgió pocas horas después del temblor, cuando ambos salieron a la calle y vieron la magnitud de la respuesta vecinal. “Salimos y había mucha gente activando en la calle y queríamos ayudar”, contó Rodríguez en redes sociales. Según relató, el equipo decidió usar la infraestructura del restaurante para cubrir una necesidad concreta: “Encontramos la facilidad porque tenemos el espacio y conocemos cómo manejar la logística”.
Desde entonces, Restó CABA funciona como centro de acopio y cocina comunitaria. El esquema combina la operación habitual del local con la preparación de viandas para damnificados y socorristas. “La meta es mañana arrancar, programarnos, hacer 200 almuerzos”, señalaron en uno de los mensajes difundidos para convocar ayuda y ordenar la tarea. Ese mismo sistema, explicaron, permite ajustar la producción según la demanda para evitar excedentes.
“Tenemos a 15 chicos que son clientes o amigos, que se acercaron a ayudar, lo mismo que gente que nos trae la mercadería, colegas restaurantes que están también coordinando”, dijo Rodríguez. A ese circuito se sumaron personas encargadas de identificar los puntos con necesidad de comida y coordinar los envíos con datos precisos de contacto, dirección y recepción.
Producción y pedidos de insumos
Durante la primera jornada, el restaurante informó que logró preparar entre 350 y 400 platos, con entregas en distintos puntos de la ciudad. “Hoy pudimos llegar a muchas personas. Yo creo que no hicimos menos de trescientos cincuenta, cuatrocientos platos”, indicaron. A la vez, remarcaron que en ese momento ya había una gran circulación de donaciones de alimentos en Cali, por lo que resolvieron pedir solo insumos puntuales.
“Por ahora solo te pedimos empaques y proteínas”, explicaron desde Restó CABA, después de informar que ya habían recibido suficientes vegetales, arroz y granos. También señalaron que buscaban evitar desperdicios y que el resto de las ayudas materiales podían canalizarse por otras vías institucionales, entre ellas la Cruz Roja y los centros de acopio habilitados por la alcaldía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario