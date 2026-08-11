Eclipse solar total de agosto 2026: dónde y cómo verlo

El horario del punto máximo variará según la ubicación: en Groenlandia e Islandia ocurrirá durante las últimas horas de la tarde; en el norte de Rusia se registrará cerca del mediodía; y en España junto a Portugal se apreciará poco antes del atardecer.

Por fuera de esta trayectoria, millones de personas verán un eclipse parcial. Entre los territorios donde la Luna cubrirá solo una parte del disco solar se encuentran la mayor parte de Europa, el noroeste de África, el norte de Canadá y regiones de Estados Unidos desde Alaska hasta Carolina del Norte. Por su parte, en Argentina y el resto de Sudamérica el evento no será visible de forma presencial.

Entre los consejos, la regla de oro es utilizar gafas homologadas. Mirar directamente al Sol o con gafas de sol puede causar molestias y problemas a partir del día siguiente y de larga duración. Se pueden comprar online a un coste bajo. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que dentro de la franja de totalidad se esperan numerosos movimientos, por tanto, es recomendable trasladarse lo menos posible y en ese caso hacerlo con anticipación.