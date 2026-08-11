Eclipse solar total de agosto 2026: dónde y cómo verlo
El fenómeno histórico ocurrirá el 12 de agosto, con una franja de oscuridad total y espectáculos celestes únicos a simple vista.
Este miércoles 12 de agosto se producirá el esperado eclipse solar total. El fenómeno comenzará a las 17:34 horas, (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico, con una duración total de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media.
Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, por lo que bloquea por completo la luz solar durante algunos minutos. En ese breve lapso, el día se transforma en una penumbra similar al atardecer y se hace visible la corona solar, la capa más externa de la atmósfera de nuestra estrella.
Según datos confirmados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), el fenómeno recorrerá una estrecha franja del hemisferio norte. La trayectoria de la sombra lunar comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el océano Ártico y el Atlántico Norte, pasará por Groenlandia e Islandia y finalizará su recorrido sobre la península ibérica.
¿Dónde y cuándo se verá la totalidad del fenómeno?
Los observadores ubicados dentro de la franja de totalidad podrán presenciar cómo el Sol desaparece por completo. Las regiones privilegiadas desde donde se apreciará la oscuridad total son:
- Groenlandia
- Islandia
- El océano Atlántico Norte
- El norte de Rusia
- Gran parte de España
- Una pequeña franja del noroeste de Portugal
La fase de oscuridad absoluta será breve. La mayoría de los espectadores disfrutará de menos de dos minutos de totalidad, aunque en puntos centrales del recorrido, cerca de Groenlandia o el Atlántico Norte, se extenderá hasta dos minutos y medio.
El horario del punto máximo variará según la ubicación: en Groenlandia e Islandia ocurrirá durante las últimas horas de la tarde; en el norte de Rusia se registrará cerca del mediodía; y en España junto a Portugal se apreciará poco antes del atardecer.
Por fuera de esta trayectoria, millones de personas verán un eclipse parcial. Entre los territorios donde la Luna cubrirá solo una parte del disco solar se encuentran la mayor parte de Europa, el noroeste de África, el norte de Canadá y regiones de Estados Unidos desde Alaska hasta Carolina del Norte. Por su parte, en Argentina y el resto de Sudamérica el evento no será visible de forma presencial.
Entre los consejos, la regla de oro es utilizar gafas homologadas. Mirar directamente al Sol o con gafas de sol puede causar molestias y problemas a partir del día siguiente y de larga duración. Se pueden comprar online a un coste bajo. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que dentro de la franja de totalidad se esperan numerosos movimientos, por tanto, es recomendable trasladarse lo menos posible y en ese caso hacerlo con anticipación.
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