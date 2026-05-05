Agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos balearon a un hombre armado en el centro de Washington
El nuevo tiroteo, a pocos metros de la Casa Blanca, se produjo apenas una semana después de que otro hombre fuera detenido y acusado de intentar asesinar a Donald Trump en un hotel de Washington.
Agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos se tirotearon el lunes con un hombre en las inmediaciones de la Casa Blanca y apenas unos minutos después de que del vicepresidente J.D. Vance pasara por ese mismo lugar.
Según explicó Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, el breve opero intenso tiroteo tuvo lugar cerca del National Mall, en el centro de Washington, la capital de los Estados Unidos, apenas unos pocos minutos después de que una caravana que transportaba al vicepresidente pasara por la zona. El incidente obligó a las autoridades a decretar un breve confinamiento de seguridad en la Casa Blanca que sólo se levantó una vez que se descartó la posibilidad de cualquier peligro.
Quinn señaló que el tiroteo tuvo lugar después de que los agentes identificaran a un "individuo sospechoso" que parecía portar un arma de fuego. Luego de que los agentes de seguridad se le acercaran y le dieran la voz de alto, el sospechoso huyó a pie, desenfundó su arma y abrió fuego.
Los agentes respondieron al fuego e hirieron al sospechoso, que fue trasladado al hospital donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro.
Quinn dijo a los periodistas que no creía que el vicepresidente fuera el objetivo intencional del episodio, y señaló que no podía especular sobre si estaba relacionado con los recientes intentos de atentar contra la vida del presidente Donald Trump.
Asimismo informó que, en el marco del breve tiroteo, un transeúnte resultó herido y debió ser atendido. Afortunadamente sus heridas no revistieron gravedad y fue dado de alta rápidamente.
Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre armado intentara vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde Trump asistía a un evento. Por aquel episodio Cole Allen, de 31 años, fue acusado de intentar asesinar al presidente Trump.
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