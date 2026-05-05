Agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos balearon a un hombre armado en el centro de Washington

Quinn dijo a los periodistas que no creía que el vicepresidente fuera el objetivo intencional del episodio, y señaló que no podía especular sobre si estaba relacionado con los recientes intentos de atentar contra la vida del presidente Donald Trump.

tiroteo estados unidos 1

Asimismo informó que, en el marco del breve tiroteo, un transeúnte resultó herido y debió ser atendido. Afortunadamente sus heridas no revistieron gravedad y fue dado de alta rápidamente.

Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre armado intentara vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde Trump asistía a un evento. Por aquel episodio Cole Allen, de 31 años, fue acusado de intentar asesinar al presidente Trump.