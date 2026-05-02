Video inédito: así burló la seguridad el hombre que quiso matar a Donald Trump
Fue la fiscal que investiga el caso quien difundió las imágenes en las que se ve a Cole Allen cuando trata de avanzar fusil en mano sobre la el cordón de seguridad montado en el lugar.
Jeanine Pirro, la fiscal federal principal de Washington DC, divulgó un video hasta ahora inédito del el momento en el que el sospechoso de querer atentar contra Donald Trump intenta pasar un control de seguridad dispuesto para cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Según indicó la funcionaria judicial y como puede observarse en las imágenes conocidas en las últimas horas, se ve “a Cole Allen disparar a un oficial del Servicio Secreto de EEUU durante su intento de asesinar al Presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca".
En el video se ve a Allen en el fondo de la imagen ingresar a un cuarto, seguido por un agente y un perro policía, y luego correr a toda velocidad con un rifle en sus manos y pasar uno de los detectores de metales ubicados en el ingreso, tras lo cual varios oficiales de policía y agentes del Servicio Secreto disparan contra él.
De todos los agentes que estaban presentes en el lugar, solamente uno pudo ver a Allen correr de frente y fue quien primero abre fuego sobre el sospechoso, alertando al resto de los agentes que se encontraban en el lugar.
Quién es Cole Allen
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Cole Allen es un profesor de tiempo parcial de 31 años residente de Los Ángeles. Si bien inicialmente se reportó que no tenía filiaciones políticas o electorales claras, distintos medios afines a Donald Trump aseguraron rápidamente que el joven apoyó la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris, con el fin de hacer uso político del hecho que, de acuerdo a la investigación, actuó de forma solitaria.
Fue el propio líder republicano quien, a través de su cuenta oficial en la plataforma Truth Social, publicó las primeras imágenes del sospechoso. En la fotografía se puede observar claramente a Allen sometido boca abajo y con las manos esposadas por las fuerzas policiales tras haber realizado al menos tres disparos.
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