Video inédito: así burló la seguridad el hombre que quiso matar a Donald Trump

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, Cole Allen es un profesor de tiempo parcial de 31 años residente de Los Ángeles. Si bien inicialmente se reportó que no tenía filiaciones políticas o electorales claras, distintos medios afines a Donald Trump aseguraron rápidamente que el joven apoyó la campaña presidencial de la demócrata Kamala Harris, con el fin de hacer uso político del hecho que, de acuerdo a la investigación, actuó de forma solitaria.

Fue el propio líder republicano quien, a través de su cuenta oficial en la plataforma Truth Social, publicó las primeras imágenes del sospechoso. En la fotografía se puede observar claramente a Allen sometido boca abajo y con las manos esposadas por las fuerzas policiales tras haber realizado al menos tres disparos.