A qué viaja Javier Milei esta semana a Estados Unidos: su agenda

Antecedentes y contexto reciente

El mandatario llega a este foro tras una semana de intensa actividad, que incluyó la supervisión de los ejercicios navales Passex 2026 junto al Comando Sur de EE. UU. a bordo del portaaviones USS Nimitz.

Cabe recordar que, en su discurso del año pasado ante este mismo instituto, Milei había definido a la Argentina como la futura “meca de Occidente”, un mensaje que buscará profundizar en esta nueva oportunidad frente a líderes globales de la talla de los que habitualmente asisten a este encuentro, como Kristalina Georgieva o Jensen Huang.

La agenda completa de Javier Milei en Los Ángeles

Martes 5 de mayo

13:00 Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Miércoles 6 de mayo

00:30hs 04:30 hs - Arribo del vuelo presidencial a Los Ángeles.

10:00 hs 14:00 hs - Reunión con el Presidente del Instituto Milken , Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios

14:00 hs 18:00 hs - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken

18:00 hs 22:00hs - Partida del vuelo de regreso a la Argentina

Jueves 7 de mayo