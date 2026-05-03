A qué viaja Javier Milei esta semana a Estados Unidos: su agenda
En su afán de seguir ratificando su alineamiento con la gestión de Donald Trump, el mandatario emprende su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año.
El presidente Javier Milei emprenderá un nuevo viaje hacia los Estados Unidos con el objetivo de disertar en la Conferencia Global del Instituto Milken, un evento de relevancia internacional que congrega a los principales referentes de las finanzas, la tecnología y la política mundial.
En lo que va de 2026, el libertario ya ha encabezado diversas actividades en Washington, Miami y Nueva York, con la reciente inauguración de la Argentina Week 2026 junto a entidades como JP Morgan y Bank of America, y que luego destapó un fuerte escándalo en su Gabinete.
En este caso, la exposición del mandatario argentino está programada para el próximo miércoles 6 de mayo en la ciudad de Los Ángeles. Esta edición del foro, la número 29, se desarrolla bajo la consigna “Liderando en una nueva era” y marca la segunda participación consecutiva de Milei en este escenario, tras su presentación en 2024.
Aunque no se ha oficializado el cronograma exacto del arribo, se espera que el Presidente sea acompañado por una delegación integrada por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
Antecedentes y contexto reciente
El mandatario llega a este foro tras una semana de intensa actividad, que incluyó la supervisión de los ejercicios navales Passex 2026 junto al Comando Sur de EE. UU. a bordo del portaaviones USS Nimitz.
Cabe recordar que, en su discurso del año pasado ante este mismo instituto, Milei había definido a la Argentina como la futura “meca de Occidente”, un mensaje que buscará profundizar en esta nueva oportunidad frente a líderes globales de la talla de los que habitualmente asisten a este encuentro, como Kristalina Georgieva o Jensen Huang.
La agenda completa de Javier Milei en Los Ángeles
Martes 5 de mayo
- 13:00 Partida del vuelo hacia la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.
Miércoles 6 de mayo
- 00:30hs 04:30 hs - Arribo del vuelo presidencial a Los Ángeles.
- 10:00 hs 14:00 hs - Reunión con el Presidente del Instituto Milken , Michael Milken, y posteriormente, encuentro grupo reducido de empresarios
- 14:00 hs 18:00 hs - Disertación del Presidente de la Nación ante la 29 Conferencia Anual Instituto Milken
- 18:00 hs 22:00hs - Partida del vuelo de regreso a la Argentina
Jueves 7 de mayo
- 13:30 hs – Llegada a la Ciudad de Buenos Aires
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