Tensión entre Irán y Estados Unidos: advertencias directas a Donald Trump en medio de negociaciones
Teherán endureció su postura y planteó un escenario límite a Washington, mientras persisten las tensiones pese al alto el fuego.
La tensión entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo tras un mensaje contundente de la Guardia Revolucionaria iraní, que elevó la presión sobre Donald Trump. En ese contexto, Teherán dejó planteado un dilema: aceptar un acuerdo desfavorable o enfrentar una ofensiva militar de difícil ejecución.
El pronunciamiento se produjo luego de que Trump rechazara la última propuesta iraní para encauzar el conflicto, lo que profundizó el clima de incertidumbre en la región. A pesar de que rige un alto el fuego desde el 8 de abril —tras casi 40 días de ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos y fuerzas iraníes—, la situación continúa siendo frágil.
Las gestiones diplomáticas permanecen paralizadas desde el encuentro fallido del 11 de abril en Islamabad. Las diferencias en torno al programa nuclear iraní y el control del estrecho de Ormuz siguen siendo los principales obstáculos para retomar el diálogo.
Desde el aparato de inteligencia de los Guardianes de la Revolución, el mensaje fue tajante: “El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido”. En la misma línea, lanzaron una advertencia directa al exmandatario: “Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán”.
Además, el organismo hizo referencia a un “ultimátum” vinculado a las restricciones impuestas por Washington sobre los puertos iraníes, y sugirió un cambio en la postura de actores internacionales clave como China, Rusia y países de Unión Europea.
Por su parte, Trump expresó su desconfianza respecto a la propuesta iraní. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, publicó en su red Truth Social.
De acuerdo con medios iraníes, Teherán presentó un plan de 14 puntos a través de Pakistán. La iniciativa contempla, entre otros aspectos, la retirada de fuerzas estadounidenses en zonas cercanas, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos bloqueados y el pago de indemnizaciones. También incluye un esquema de control para el estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.
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