Tensión entre Irán y Estados Unidos: advertencias directas a Donald Trump en medio de negociaciones

Además, el organismo hizo referencia a un “ultimátum” vinculado a las restricciones impuestas por Washington sobre los puertos iraníes, y sugirió un cambio en la postura de actores internacionales clave como China, Rusia y países de Unión Europea.

Por su parte, Trump expresó su desconfianza respecto a la propuesta iraní. “Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años”, publicó en su red Truth Social.

De acuerdo con medios iraníes, Teherán presentó un plan de 14 puntos a través de Pakistán. La iniciativa contempla, entre otros aspectos, la retirada de fuerzas estadounidenses en zonas cercanas, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos bloqueados y el pago de indemnizaciones. También incluye un esquema de control para el estrecho de Ormuz y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.