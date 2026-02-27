Alerta meteorológica por tormentas severas en Buenos Aires y otras 7 provincias este sábado: el informe
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó la correspondiente advertencia para distintos sectores del país que tendrán un sábado climáticamente complicado.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas climáticas, advirtiendo sobre tormentas de distinta fuerza que afectarán a ocho provincias del país.
Ante la inminencia de estos fenómenos, las autoridades ya emitieron un listado de cuidados esenciales para la población. Conocé cuáles son las zonas bajo vigilancia y qué medidas de seguridad tomar durante las próximas horas.
Alerta amarilla por fuertes tormentas para este sábado
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, San Luis, Córdoba, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
