C5N en las elecciones de Estados Unidos: cómo son los centros de votación
Daniela Ballester se encuentra en Nueva York para la cobertura especial de las elecciones de medio término que mantienen en vilo a Donald Trump.
Este martes 3 de noviembre se llevan a cabo las elecciones de mitad de mandato (midterms) en Estados Unidos, comicios donde más de 250 millones de ciudadanos están habilitados para votar. Con encuestas que vaticinan una ajustada contienda y un eventual revés para el Partido Republicano, el clima de expectativa se apodera de la Casa Blanca.
En una cobertura especial para C5N, la periodista Daniela Ballester recorrió por dentro uno de los recintos electorales para mostrar en detalle cómo se vive el proceso desde el territorio norteamericano.
Registro previo y sedes no tradicionales: las diferencias con el sistema argentino
Una de las principales particularidades observadas durante la recorrida es la infraestructura del sistema estadounidense. A diferencia del modelo argentino, donde se suele votar en escuelas o edificios públicos asignados por un padrón general, en EE.UU. los centros de votación pueden ubicarse en edificios privados u oficinas comerciales correctamente señalizadas.
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Sin padrón automático: Dado que el voto no es obligatorio, los ciudadanos deben registrarse previamente completando un formulario con su código postal, a partir del cual se les asigna la sede correspondiente.
Ritmo de votación: El movimiento en las urnas muestra una dinámica distinta. Debido a la fuerte adhesión a la votación anticipada (presencial o por correo), antes de la apertura oficial de las 7:00 a. m. una gran parte de la población ya había emitido su sufragio.
C5N en Estados Unidos: el "privacy place" y el rol de los adultos mayores
En el interior de los recintos, el sufragio se lleva a cabo dentro de cabinas individuales denominadas "privacy place". Allí, los electores leen las instrucciones dentro del cubículo y completan la boleta en estricta privacidad.
En diálogo exclusivo con C5N, uno de los trabajadores electorales del centro destacó el clima que se respira durante la jornada. "La gente tiene mucha ansiedad. Al día de hoy, el 65% de los electores eran mayores de 50 años", detalló sobre el perfil del electorado que asistió presencialmente.
Respecto a la transparencia del escrutinio, el empleado detalló que una vez finalizada la jornada, todas las urnas son custodiadas y fiscalizadas por la fuerza de seguridad: "La Policía es la última persona en ver las boletas", concluyó.
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