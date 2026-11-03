Resultados de las elecciones en Estados Unidos: sitios oficiales con el escrutinio
Dónde y cómo seguir el conteo de votos de las elecciones en Estados Unidos estado por estado. El rol de las agencias de noticias y los portales gubernamentales.
Para seguir en tiempo real los resultados de las elecciones en Estados Unidos, es necesario acudir a las plataformas de las Secretarías de Estado de cada jurisdicción. A diferencia de otros países, la nación norteamericana no cuenta con un portal gubernamental único que centralice el escrutinio oficial nacionalmente.
Dónde ver los resultados oficiales por estado
El portal del gobierno federal estadounidense ofrece un directorio completo a través del Buscador de Oficinas Electorales de USAGov, mediante el cual se pueden localizar las páginas de resultados de cada una de las entidades
Sitios Oficiales de Resultados por Estado
- Texas: Texas Election Results Portal
- California: California Election Results
- Pensilvania: Pennsylvania Election Returns
- Georgia: Georgia Election Results Center
- Arizona: Arizona Election Results
- Michigan: Michigan Election Results
- Nevada: Nevada Silver State Election Results
- Florida: a Florida Election Watch
- Carolina del Norte: North Carolina Election Results Dashboard
Alternativas de cobertura nacional y datos históricos
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional que afectará el transporte público en la previa del fin de semana largo
Si se buscan proyecciones en tiempo real o el histórico certificado una vez concluidos los conteos, los electores y espectadores pueden recurrir a distintas alternativas institucionales:
- Agencias de Noticias Autorizadas: el escrutinio y conteo rápido de referencia a nivel nacional suele ser seguido a través del centro de votación de The Associated Press (AP), el cual es el encargado de declarar a los ganadores de las contiendas bajo estrictas metodologías estadísticas.
- Resultados Federales Certificados: para acceder a los registros históricos oficiales de los comicios para el Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia, la Comisión de Elecciones Federales (FEC) recopila y publica los tomos oficiales cada dos años.
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