Por qué en Estados Unidos se vota un martes
Con Donald Trump en vilo, este martes hay elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Por qué son un día de semana?
Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos vivirá una jornada electoral decisiva con la celebración de las elecciones legislativas de medio término (midterms). Los comicios funcionarán como un plebiscito sobre la gestión del presidente republicano Donald Trump y determinarán el mapa político para la segunda mitad de su mandato al redefinir el equilibrio de poder en Washington.
Se trata, como suele decirse, de "un supermartes", lo que llama la atención principalmente en la Argentina donde se vota habitualmente los días domingo.
Por qué Estados Unidos vota los días martes
La tradición de votar en día hábil responde a una ley federal dictada en 1845, cuando la economía estadounidense era predominantemente rural y los traslados se realizaban a caballo o en carreta. En aquel entonces, el Congreso fijó el primer martes posterior al primer lunes de noviembre equilibrando tres factores clave de la época:
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Religión y logística: El domingo se destinaba al culto y al descanso, por lo que el lunes se reservaba como día de viaje hasta la cabecera del condado sin violar el mandato dominical.
Comercio: El miércoles solía ser el día de mercado para los agricultores, lo que dejaba al martes como la única ventana operativa.
Pese a las transformaciones sociales y al debate actual por la falta de un feriado nacional que facilite el sufragio a los trabajadores, la norma del siglo XIX sigue vigente. Esta rigidez calendarizada es, precisamente, el motor que impulsó el crecimiento masivo del voto anticipado y por correo en los últimos comicios.
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