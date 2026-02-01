Caso Jeffrey Epstein: otra mujer apuntó contra el expríncipe Andrés del Reino Unido

Ante esto, el primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que Andrés debería comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para declarar sobre lo que sabe acerca de los delitos cometidos por Epstein.

Caso Jeffrey Epstein: anunciaron la publicación de 180 mil nuevas imágenes sobre sin censura

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este viernes que publicó cerca de tres millones de páginas y miles de documentos vinculados al pederasta Jeffrey Epstein, y que las 180.000 nuevas imágenes no fueron censuradas.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció en Washington esta nueva tanda de publicaciones en línea, en cumplimiento de la ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, vinculado al presidente estadounidense Donald Trump y a otras figuras como el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Blanche aseguró que, en su opinión, la difusión de estos documentos responde a la ley impulsada por el Congreso para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, quien había sido condenado por pagar por sexo con una menor y se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores. “Son más de 3 millones de páginas, incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total, lo que significa que el departamento produjo aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley”, dijo Blanche en una rueda de prensa. Blanche dijo en conferencia de prensa que "la divulgación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley".

El nombre del presidente Donald Trump aparece con frecuencia en el lote más reciente de documentos, que abarca desde informes de investigación hasta correos electrónicos y recortes de prensa. Varias menciones se destacan hasta ahora.

Entre ellas está una cadena de correos de agosto de 2025 en la que un supuesto empleado del FBI presenta una lista de presuntas pistas no corroboradas que involucran a Trump y a Epstein, muchas de carácter escabroso.

Las acusaciones no parecen verificadas; funcionarios advierten que varias provienen de segunda mano. El documento señala que, en muchos casos, no se contactó a quienes hicieron las acusaciones o no se dispuso de datos de contacto.

Se dio seguimiento a algunas denuncias: una fue remitida a la oficina local del FBI en Washington para una entrevista y otra fue considerada no creíble, según el expediente.

Dos archivos que contenían ese correo específico fueron retirados temporalmente del sitio web del Departamento de Justicia (DOJ) y luego restablecidos. Un funcionario del DOJ explicó que la retirada fue por “sobrecarga”.

“El resaltado amarillo es para la parte escabrosa”, dijo un funcionario al explicar cómo se marcaron las acusaciones.

No está claro por qué los funcionarios elaboraron la lista de acusaciones relacionadas con Trump el año pasado. La sensibilidad política de la cercanía entre Trump y Epstein —con quien tuvo trato durante años, aunque Trump declaró que la relación terminó a mediados de la década de 2000— quedó en evidencia el año pasado, cuando Trump en un momento negó erróneamente haber sido informado de que su nombre aparecía en los archivos.

Trump nunca ha sido acusado por autoridades de ningún delito vinculado a Epstein y niega haber cometido ilícitos. En los documentos también figuran acusaciones contra el expresidente Bill Clinton, quien ha negado haber tenido conducta indebida relacionada con Epstein.