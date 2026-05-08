Brote de hantavirus en el MV Hondius: cómo será el operativo para repatriar a los ocupantes del crucero

evacuan pasajeros crucero

Los ciudadanos extranjeros serán entonces trasladados desde el aeropuerto a sus países de origen, indicó la ministra española de Sanidad, Mónica García. Se los subirá a un transporte colectivo, "con todos los protocolos sanitarios que se están estableciendo a nivel internacional y nacional", detalló.

Tras desembarcar, los pasajeros serán llevador directamente a la pista para subir a los aviones: "Sólo cuando se de el aviso de que el avión está listo para despegar, se va a bajar a la gente del barco".

También serán repatriados aquellos que pudieran presentar algún síntoma, si no requieren atención médica urgente.

"Estamos tomando todas las decisiones que tengamos que tomar, siempre sabiendo que tenemos que valorar todos los escenarios posibles", resaltó la ministra en en conferencia de prensa.

El anuncio se dio luego del caso de una azafata neerlandesa que se presumía infectada y finalmente dio negativo en los tests de hantavirus. Esta mujer había viajado en un vuelo de KLM en el que iba una pasajera del crucero que luego murió.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, informó que la azafata que se encontraba hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con síntomas leves se le practicaron dos estudios.