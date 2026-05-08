Rusia y Ucrania pactaron una tregua de tres días y Donald Trump habló del "principio del fin" de la guerra
El acuerdo temporal entre Moscú y Kiev volvió a encender expectativas internacionales y Donald Trump aprovechó para dejar una definición cargada de impacto político.
Después de más de tres años de bombardeos, amenazas nucleares, ciudades destruidas y una guerra que terminó modificando el tablero político global, Rusia y Ucrania lograron algo que, hasta hace apenas unas semanas, parecía imposible incluso para los diplomáticos más optimistas: acordar una tregua, aunque sea breve.
El alto el fuego será de apenas tres días, con un alcance limitado y bajo un clima de desconfianza mutua que sigue intacto. Sin embargo, en un conflicto donde cada avance diplomático parece durar menos que un comunicado oficial, el simple hecho de que Moscú y Kiev hayan aceptado pausar los ataques ya alteró el clima internacional.
La tregua busca abrir una pequeña ventana para negociaciones y permitir tareas humanitarias en algunas de las zonas más castigadas por la guerra. Nadie se anima todavía a hablar seriamente de paz. Pero sí empezó a aparecer algo que hacía tiempo no circulaba alrededor del conflicto: expectativa.
En ese contexto apareció Donald Trump, que rápidamente aprovechó el escenario para meterse de lleno en la discusión internacional. Fiel a su estilo, el republicano eligió una frase gigante para un acuerdo todavía diminuto: aseguró que este entendimiento puede representar “el principio del fin” de la guerra.
La declaración no pasó desapercibida porque Trump viene intentando instalar la idea de que, si regresara al poder en Estados Unidos, podría destrabar el conflicto rápidamente. Una narrativa que mezcla campaña, geopolítica y ese tono de empresario que entra a una reunión diciendo que él arregla todo en diez minutos.
Por ahora, la realidad es bastante más compleja. Las diferencias entre Rusia y Ucrania siguen siendo enormes, los intereses internacionales continúan chocando detrás de escena y ningún actor importante se anima a garantizar que la tregua vaya a sostenerse más allá de estas primeras horas.
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