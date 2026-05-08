Rusia y Ucrania pactaron una tregua de tres días y Donald Trump habló del "principio del fin" de la guerra

En ese contexto apareció Donald Trump, que rápidamente aprovechó el escenario para meterse de lleno en la discusión internacional. Fiel a su estilo, el republicano eligió una frase gigante para un acuerdo todavía diminuto: aseguró que este entendimiento puede representar “el principio del fin” de la guerra.

La declaración no pasó desapercibida porque Trump viene intentando instalar la idea de que, si regresara al poder en Estados Unidos, podría destrabar el conflicto rápidamente. Una narrativa que mezcla campaña, geopolítica y ese tono de empresario que entra a una reunión diciendo que él arregla todo en diez minutos.

Por ahora, la realidad es bastante más compleja. Las diferencias entre Rusia y Ucrania siguen siendo enormes, los intereses internacionales continúan chocando detrás de escena y ningún actor importante se anima a garantizar que la tregua vaya a sostenerse más allá de estas primeras horas.