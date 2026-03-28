"Cicada", la nueva variante de COVID que está bajo la lupa de la OMS
Una nueva variante de COVID, conocida como BA.3.2 o "Cicada", está comenzando a propagarse. Las autoridades sanitarias indican estuvo circulando de forma discreta durante años.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) señalaron en un informe del 19 de marzo que los casos están aumentando lentamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido a Cicada a su lista de "variantes en vigilancia" a medida que aparece en más países, según informó USA Today.
Hasta el momento, BA.3.2 se ha detectado en más de 20 países. En algunos lugares, representa hasta el 30% de los casos.
"Monitorear la propagación de BA.3.2 brinda información valiosa sobre el potencial de esta nueva línea de SARS-CoV-2 para evadir la inmunidad de una infección o vacunación previa", escribieron los CDC en su Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad.
La variante recibió su nombre de una especie de insecto que rara vez se deja ver, ya que permanecía mayormente "bajo tierra" desde que fue detectada.
El Dr. Robert Hopkins Jr., director médico de la Fundación Nacional para las Enfermedades Infecciosas, dijo que la variante se identificó por primera vez en un viajero que llegó a Estados Unidos en junio de 2025. El primer caso en el país se notificó en enero. Desde entonces, Cicada se ha encontrado en muestras de aguas residuales de 132 ubicaciones en al menos 25 estados.
A nivel mundial, el primer caso conocido fue en Sudáfrica en noviembre de 2024, y el aumento comenzó en septiembre de 2025.
BA.3.2 se caracteriza por contener entre 70 y 75 mutaciones, lo que la diferencia de cepas anteriores.
A fecha del 14 de marzo, la variante representaba aproximadamente el 3,7% de las muestras de aguas residuales recolectadas, según datos de seguimiento. Otra variante, XFG, sigue siendo la más dominante con un 53%, seguida de LF.7 con un 10,3%, según USA Today. Sin embargo, Cicada se ha extendido más ampliamente en partes de Europa.
"Es posible que veamos a Cicada convertirse en la cepa dominante en EE. UU., pero eso no es en absoluto seguro", afirmó Hopkins a USA Today, añadiendo que es consciente de las preocupaciones sobre que pueda provocar un aumento en verano en el país. "Las bajas tasas de vacunación y el escaso o ningún esfuerzo de salud pública para detener las infecciones y la propagación del COVID nos dejan vulnerables", señaló.
Hasta ahora, los síntomas parecen similares a los de otros tipos de COVID. Entre ellos se incluyen:
-
Nariz que moquea o está tapada
Dolor de cabeza
Fatiga
Estornudos
Dolor de garganta
Tos
Cambios en el gusto o el olfato
Algunas personas también han reportado un dolor de garganta muy intenso, a veces llamado "garganta cuchilla de afeitar".
"No he visto ningún dato que indique que Cicada sea más grave que otras variantes circulantes", dijo Hopkins.
En su informe, los CDC indicaron que el seguimiento de la propagación de BA.3.2 proporciona "información valiosa" sobre su potencial para evadir la inmunidad proporcionada por vacunas o infecciones previas.
"El número de mutaciones del virus JN.1 hace menos probable que las vacunas actuales sean altamente efectivas contra Cicada, pero necesitamos más datos para responder mejor a esta pregunta", explicó Hopkins. No obstante, las vacunas deberían seguir ayudando a proteger contra enfermedades graves y muertes.
Tomar algunos pasos sencillos también puede ayudar a reducir cualquier riesgo:
-
Quédate en casa si estás enfermo.
Mejora la ventilación en casa.
Lleva una mascarilla de alta calidad si es necesario.
Mantente al día con las vacunas y los refuerzos.
Hazte la prueba si tienes síntomas.
Habla con tu médico si los síntomas empeoran.
Descansa mucho.
Utiliza medicamentos de venta libre para controlar los síntomas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario