Coche bomba mata a una persona y deja varios heridos en Ecuador
El hecho ocurrió en el corazón financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de ese país.
Una explosión se registró este martes en las inmediaciones de un centro comercial de Ecuador, causando la muerte de una persona y dejando varios heridos.. El estallido fue ocasionado por una camioneta que se estaba incendiando.
El hecho se produjo sobre las 18.30, hora local, y dejó otras dos personas heridas, además de daños en edificios cercanos de una zona ubicada en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de aquel país.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo una camioneta comienza a incendiarse y segundos después explota violentamente. El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, informó que la víctima fatal era un taxista y que los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Tras el incidente, la Policía evacuó edificios, hoteles, restaurantes y oficinas ubicados en el área afectada.
Según puede observarse en el video, el taxista estaba filmando el incendio del vehículo cuando fue alcanzado por la onda expansiva. La explosión provocó daños en vidrios de locales y oficinas aledañas. Testigos describieron momentos de confusión y corridas mientras las autoridades acordonaban la zona para evitar nuevas explosiones.
Humberto Plaza, gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, calificó al hecho de “terrorismo puro y duro”. Aseguró que la policía buscará a los responsables, “los vamos a agarrar y van a pagar y estas personas serán procesadas por terrorismo”.
Después de llevar a cabo una inspección en la zona, la policía confirmó que sus agentes encontraron algunos cartuchos de dinamita, con los cuales se ejecutó una explosión controlada.
Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El 26 de septiembre, otro automóvil fue detonado fuera de la Cárcel Regional, y el 9 de octubre la Policía logró desactivar explosivos en un auto estacionado frente a la Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más peligrosa del país.
Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "terroristas", y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.
Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario