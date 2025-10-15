Coche bomba mata a una persona y deja varios heridos en Ecuador

explosion coche bomba ecuador

Según puede observarse en el video, el taxista estaba filmando el incendio del vehículo cuando fue alcanzado por la onda expansiva. La explosión provocó daños en vidrios de locales y oficinas aledañas. Testigos describieron momentos de confusión y corridas mientras las autoridades acordonaban la zona para evitar nuevas explosiones.

Humberto Plaza, gobernador de Guayas, cuya capital es Guayaquil, calificó al hecho de “terrorismo puro y duro”. Aseguró que la policía buscará a los responsables, “los vamos a agarrar y van a pagar y estas personas serán procesadas por terrorismo”.

Después de llevar a cabo una inspección en la zona, la policía confirmó que sus agentes encontraron algunos cartuchos de dinamita, con los cuales se ejecutó una explosión controlada.

Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El 26 de septiembre, otro automóvil fue detonado fuera de la Cárcel Regional, y el 9 de octubre la Policía logró desactivar explosivos en un auto estacionado frente a la Penitenciaría del Litoral, considerada la cárcel más peligrosa del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como "terroristas", y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

