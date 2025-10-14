Hamas le devolvió a Israel los cuerpos de cuatro rehenes: aún resta que entregue a 20 víctimas

Según publicó el sitio The Times of Israel, personal de la Cruz Roja recolectó los ataúdes de manos de Hamas en la ciudad de Gaza, y se los entregó a las FDI para la identificación de los restos humanos.

Una vez recibidas las víctimas se envolvió sus ataúdes "en la bandera de Israel para realizar una breve ceremonia conducida por un rabino castrense", agregaron desde el medio antes de que se pronunciaran desde las FDI.

"Cuatro ataúdes de rehenes fallecidos, escoltados por fuerzas de las FDI y del Shabak, cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación", informaron las autoridades militares en X.

"Representantes de las FDI están acompañando a las familias. Las FDI instan al público a actuar con sensibilidad y a esperar la identificación oficial, que será comunicada primero a las familias de los rehenes fallecidos", agregaron.