Hamas le devolvió a Israel los cuerpos de cuatro rehenes: aún resta que entregue a 20 víctimas
Todavía falta que la organización terrorista entregue los restos de otras 20 víctimas que fueron secuestradas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.
La Cruz Roja le entregó este martes a las Fuerzas de Defensa de Israel cuatro ataúdes que contendrían los restos de personas que fueron tomadas de rehenes el 7 de octubre de 2023, durante la incursión de militantes de Hamas en el sur de Israel. La organización terrorista no identificó a las víctimas, por lo que las autoridades en Tel Aviv tendrán que cumplir esa tarea.
Después de dos años de ataques aéreos y terrestres por parte del gobierno de Israel -comandado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu- en el que murieron más de 60.000 habitantes en tierra palestina, Hamas aceptó los términos del plan de paz presentado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Como parte de ese plan, la organización terrorista acordó la entrega de la veintena de rehenes que seguían en su poder en la Franja de Gaza -entre quienes había tres personas de nacionalidad argentina- y de los restos de quienes murieron en este período.
Las Fuerzas de Defensa de Israel habían confirmado ya la muerte de alrededor de la mitad de las 48 personas que Hamas aún tenía cautivas en la Franja de Gaza, y en las últimas horas los medios locales dieron cuenta de la "entrega de cuatro ataudes con los cuerpos que podrían ser rehenes muertos".
Según publicó el sitio The Times of Israel, personal de la Cruz Roja recolectó los ataúdes de manos de Hamas en la ciudad de Gaza, y se los entregó a las FDI para la identificación de los restos humanos.
Una vez recibidas las víctimas se envolvió sus ataúdes "en la bandera de Israel para realizar una breve ceremonia conducida por un rabino castrense", agregaron desde el medio antes de que se pronunciaran desde las FDI.
"Cuatro ataúdes de rehenes fallecidos, escoltados por fuerzas de las FDI y del Shabak, cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación", informaron las autoridades militares en X.
"Representantes de las FDI están acompañando a las familias. Las FDI instan al público a actuar con sensibilidad y a esperar la identificación oficial, que será comunicada primero a las familias de los rehenes fallecidos", agregaron.
