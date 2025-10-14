Mariano Recalde destrozó en vivo a Federico Sturzenegger, quien quedó llamativamente mudo: "El que calla..."

recalde sturzenegger

Luego, le Sehinkman al ministro para que intentara rebatir las afirmaciones de Recalde o que al menos debatieran, pero volvió a negarse. "No sé, yo termino lo mío y me retiro", dijo, cuando le preguntaron si iba a responderle al candidato a senador.

El insólito spot de La Libertad Avanza en el que Diego Santilli y Karen Reichardt llaman a "marcar al Pelado"

Confirmada la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de que no se reimprimirán boletas en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, La Libertad Avanza (LLA) lanzó un insólito spot, con Diego Santilli y Karen Reichardt. llamando a votar al "Pelado" en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.