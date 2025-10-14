Mariano Recalde destrozó en vivo a Federico Sturzenegger, quien quedó llamativamente mudo: "El que calla..."
El candidato de Fuerza Patria enumeró todos los "fracasos" del actual ministro a quien le dieron derecho a réplica y no emitió sonidos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un tenso y a la vez insólito momento televisivo al quedarse mudo al recibir una catarata de críticas del candidato a senador de Fuerza Patria, Mariano Recalde, durante una entrevista en vivo.
El aspirante peronista para las próximas elecciones, con el funcionario a escasos metros, escuchando y viendo la entrevista; enumeró todos los pasos, sin éxitos, Sturzenegger por los gobiernos de la Alianza, el PRO y ahora, La Libertad Avanza.
"Me asombra muchísimo que la Argentina vuelva a tener como ministro a una persona que ya fracasó tres veces con tres Gobierno distintos. Fracasó con De La Rúa, y no terminó preso con el megacanje porque la Corta Suprema lo salvó; fracasó con Macri y fracasó con Milei", señaló Recalde.
Fue entonces que el conductor Diego Sehinkman le dio el derecho a réplica al ministro para que responda. "Sturzenegger, como en el póker ¿pasa o juega? ¿Responde o no?", le consultó el periodista.
Sin embargo, la reacción del funcionario fue increíble: mirando a cámara y con la mano en la boca, no emitió ningún sonido. "El que calla otorga", sentenció Recalde.
Luego, le Sehinkman al ministro para que intentara rebatir las afirmaciones de Recalde o que al menos debatieran, pero volvió a negarse. "No sé, yo termino lo mío y me retiro", dijo, cuando le preguntaron si iba a responderle al candidato a senador.
