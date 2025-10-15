Israel detectó que uno de los cuerpos entregados por Hamás no pertenece a un secuestrado
El Ejército de Israel confirmó este miércoles que tres de los cuatro cuerpos devueltos por Hamas corresponden efectivamente a ciudadanos israelíes que habían sido secuestrados en Gaza.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy, luego de los estudios realizados durante la madrugada. En relación al cuarto cuerpo entregado, las autoridades explicaron que “tras las pruebas forenses en el Centro Nacional de Medicina Forense, no corresponde a ninguno de los rehenes israelíes”.
Desde el gobierno israelí exigieron al grupo islamista que “Hamas debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes muertos”. No sería la primera vez que la organización entrega restos que no coinciden: algo similar ocurrió en febrero con el caso de Shiri Bibas.
Uriel Baruch, de 35 años, había sido secuestrado el 7 de octubre de 2023 mientras participaba del festival de música Nova. Intentó escapar junto a un amigo, pero ambos se cruzaron con una célula armada en el cruce de Mefalsim. Su compañero fue asesinado en el lugar, y Baruch terminó capturado y trasladado a Gaza. Su familia difundió un mensaje de despedida: “Con gran pesar y profundo dolor anunciamos el regreso del cuerpo de nuestro querido Uriel Baruch, desde la Franja de Gaza, después de casi dos largos años de oración, esperanza y fe”.
El segundo identificado, Tamir Nimrodi, tenía apenas 20 años y cumplía funciones como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza. Fue secuestrado cuando tenía 18, cerca del cruce de Erez, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron luego durante un ataque israelí por error. “Tamir fue secuestrado cruelmente de su base y asesinado durante el cautiverio de Hamas. Ayer regresó a Israel para su descanso final. No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa”, señaló su familia.
El tercer rehén identificado fue Eitan Levy, de 53 años, taxista de Bat Yam. Había desaparecido tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri, durante la mañana del 7 de octubre. Pasaron más de 40 días hasta que las FDI confirmaron su muerte en manos de Hamas. Su familia expresó: “Con gran pesar y profundo dolor, anunciamos el regreso de nuestro querido Eitan Levy desde la Franja de Gaza después de casi dos largos años”. Le sobreviven su hijo, Shahar, y su hermana, Sigi.
Estas identificaciones se suman a las del martes, cuando el Ejército israelí ya había confirmado la identidad y las circunstancias de la muerte de otros cuatro rehenes entregados por Hamas, en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza.
