Israel detectó que uno de los cuerpos entregados por Hamás no pertenece a un secuestrado

El segundo identificado, Tamir Nimrodi, tenía apenas 20 años y cumplía funciones como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza. Fue secuestrado cuando tenía 18, cerca del cruce de Erez, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron luego durante un ataque israelí por error. “Tamir fue secuestrado cruelmente de su base y asesinado durante el cautiverio de Hamas. Ayer regresó a Israel para su descanso final. No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa”, señaló su familia.