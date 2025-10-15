Estados Unidos deportó a una argentina que publicó un mensaje contra Charlie Kirk en sus redes

Más tarde la identidad de la joven se conoció a través de otras cuentas de X elogiosas de la gestión de Trump.

Se trata de una mujer oriunda de la provincia de Córdoba que estudia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, de la Universidad de Illinois. Además, de acuerdo a las capturas de su perfil de Linkdin, se habría recibido del programa de Historia del Arte y trabajaba como reclutadora en esa misma casa de estudios.

Charlie Kirk

En su mensaje contra Kirk, la joven escribió: “Solo vengo acá a decir que Charlie Kirk puede pudrirse en su propia mierda y, una vez más, si tienes alguna empatía por personas como él, puedes dejar de ser mi amigo. Me importa una mierda la muerte de alguien que dedicó toda su vida a difundir discursos racistas, xenófobos y misóginos. El lugar donde está ahora es extremadamente caluroso, y se lo merece”.

Tras la viralización de su mensaje, la joven cerró sus perfiles en las redes sociales.

charlie kirk disparo

En tanto también se le revocaron las visas a otros cinco extranjeros. Se trata de personas originarias de Sudáfrica, México, Brasil, Alemania y Paraguay, que se suman al caso de la joven argentina.

En otras publicaciones referidas por el Departamento de Estado incluyen comentarios de un ciudadano mexicano que afirmó: “Kirk murió siendo racista, murió siendo misógino. Hay personas que merecen morir. Hay personas que harían del mundo un lugar mejor estando muertas”. A su vez, un sudafricano se burló del dolor de los seguidores del activista, mientras un alemán expresó: “Cuando los fascistas mueren, los demócratas no se quejan”.