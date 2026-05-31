Colombia elige presidente: quiénes son los candidatos que buscan suceder a Gustavo Petro
Los colombianos votan este domingo para definir al próximo mandatario del país. La continuidad del proyecto impulsado por Gustavo Petro, el avance de la derecha y el futuro de las reformas están en el centro de la disputa electoral.
Colombia celebra este domingo elecciones presidenciales para definir al sucesor de Gustavo Petro, en una votación que marcará el rumbo político del país para los próximos cuatro años. Los ciudadanos eligen entre candidatos que representan proyectos muy distintos, en un escenario atravesado por el debate sobre el legado del actual mandatario.
La elección llega después de cuatro años de gobierno de Petro, quien en 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda de la historia contemporánea de Colombia. Desde entonces, las reformas impulsadas por su administración generaron respaldos y fuertes cuestionamientos, configurando un escenario político dividido.
Iván Cepeda, la apuesta por la continuidad
Uno de los principales candidatos es Iván Cepeda, dirigente del Pacto Histórico y considerado uno de los referentes más cercanos al proyecto político del actual presidente.
Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos, la memoria de las víctimas del conflicto armado y el respaldo a los procesos de paz. Hijo del dirigente Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, pasó parte de su juventud en el exilio debido a las amenazas sufridas por su familia.
Su propuesta apunta a profundizar las reformas sociales impulsadas por el actual gobierno, ampliar la intervención estatal en áreas estratégicas y avanzar en políticas orientadas a reducir la desigualdad.
Abelardo de la Espriella, el ascenso de la derecha
Entre las figuras que más crecieron durante la campaña aparece Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años que logró consolidarse como una de las principales referencias de la derecha colombiana.
Conocido como "El Tigre", construyó su candidatura sobre un discurso centrado en la seguridad, el combate al delito y la reducción del gasto público. En distintas oportunidades manifestó su admiración por dirigentes como Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump.
Entre sus propuestas se destacan el endurecimiento de las penas, una mayor presencia de las fuerzas de seguridad, la reducción del tamaño del Estado y la defensa de valores conservadores vinculados a la familia y la religión.
Paloma Valencia y el regreso del uribismo
Otra de las candidatas con posibilidades es Paloma Valencia, representante del Centro Democrático y una de las principales figuras del espacio político vinculado al expresidente Álvaro Uribe.
La dirigente de 48 años fortaleció su candidatura tras imponerse en una consulta de sectores de derecha y centroderecha que reunió millones de votos. Su campaña se construyó sobre una fuerte crítica a la gestión de Petro y una propuesta orientada a recuperar políticas impulsadas durante los gobiernos uribistas.
Valencia propone reducir impuestos, incentivar la inversión privada y reforzar el presupuesto destinado a las fuerzas armadas. Además, cuestiona la estrategia de "paz total" impulsada por el actual gobierno.
El espacio de centro busca abrirse paso
Los exalcaldes Sergio Fajardo y Claudia López también participan de la contienda electoral, aunque llegan con menor respaldo en las encuestas previas.
Los analistas consideran que el escenario político colombiano favoreció la consolidación de posiciones más polarizadas, reduciendo el margen para las propuestas moderadas y de consenso.
El desafío de gobernar con un Congreso fragmentado
Más allá del resultado electoral, el próximo presidente deberá enfrentar el desafío de construir acuerdos en un Congreso sin mayorías claras.
Aunque el Pacto Histórico volvió a posicionarse como una de las principales fuerzas en las elecciones legislativas, no consiguió el control del Parlamento. Por su parte, el Centro Democrático y otros partidos regionales mantienen una presencia significativa.
En ese contexto, la capacidad de negociación y la construcción de alianzas serán determinantes para impulsar reformas y garantizar la gobernabilidad durante los próximos años.
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