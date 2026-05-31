Colombia elige presidente: quiénes son los candidatos que buscan suceder a Gustavo Petro

ivan cepeda

Abelardo de la Espriella, el ascenso de la derecha

Entre las figuras que más crecieron durante la campaña aparece Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años que logró consolidarse como una de las principales referencias de la derecha colombiana.

Conocido como "El Tigre", construyó su candidatura sobre un discurso centrado en la seguridad, el combate al delito y la reducción del gasto público. En distintas oportunidades manifestó su admiración por dirigentes como Nayib Bukele, Javier Milei y Donald Trump.

Entre sus propuestas se destacan el endurecimiento de las penas, una mayor presencia de las fuerzas de seguridad, la reducción del tamaño del Estado y la defensa de valores conservadores vinculados a la familia y la religión.

abelardo la espriella

Paloma Valencia y el regreso del uribismo

Otra de las candidatas con posibilidades es Paloma Valencia, representante del Centro Democrático y una de las principales figuras del espacio político vinculado al expresidente Álvaro Uribe.

La dirigente de 48 años fortaleció su candidatura tras imponerse en una consulta de sectores de derecha y centroderecha que reunió millones de votos. Su campaña se construyó sobre una fuerte crítica a la gestión de Petro y una propuesta orientada a recuperar políticas impulsadas durante los gobiernos uribistas.

Valencia propone reducir impuestos, incentivar la inversión privada y reforzar el presupuesto destinado a las fuerzas armadas. Además, cuestiona la estrategia de "paz total" impulsada por el actual gobierno.

paloma valencia

El espacio de centro busca abrirse paso

Los exalcaldes Sergio Fajardo y Claudia López también participan de la contienda electoral, aunque llegan con menor respaldo en las encuestas previas.

Los analistas consideran que el escenario político colombiano favoreció la consolidación de posiciones más polarizadas, reduciendo el margen para las propuestas moderadas y de consenso.

El desafío de gobernar con un Congreso fragmentado

Más allá del resultado electoral, el próximo presidente deberá enfrentar el desafío de construir acuerdos en un Congreso sin mayorías claras.

Aunque el Pacto Histórico volvió a posicionarse como una de las principales fuerzas en las elecciones legislativas, no consiguió el control del Parlamento. Por su parte, el Centro Democrático y otros partidos regionales mantienen una presencia significativa.

En ese contexto, la capacidad de negociación y la construcción de alianzas serán determinantes para impulsar reformas y garantizar la gobernabilidad durante los próximos años.