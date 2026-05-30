Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos atacó y neutralizó un carguero que se dirigía a Irán
Las fuerzas armadas estadounidenses confirmaron el ataque con misiles contra un buque de bandera gambiana que no se atuvo al bloqueo en el Golfo de Omán.
Estados Unidos confirmó que sus fuerzas armadas atacaron e inutilizaron un carguero que el viernes último navegaba con destino a Irán, pese a la vigencia formal de un alto el fuego entre ambos países y en medio de negociaciones diplomáticas todavía irresueltas.
Según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el operativo tuvo lugar en el Golfo de Omán, donde el buque M/V Lian Star, de bandera de Gambia y que se dirigía hacia un puerto iraní, fue neutralizado luego de que la embarcación desoyera reiteradas advertencias.
Las autoridades estadounidenses señalaron que se realizaron más de veinte llamados para que el carguero modificara su rumbo o respondiera a las instrucciones emitidas por las fuerzas desplegadas en la zona, informándole que estaba violando el bloqueo de los Estados Unidos en la zona.
Ante la falta de respuesta por parte de la tripulación, una aeronave estadounidense disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del buque “después de que la tripulación del Lian Star se negara a obedecer”, señala el comunicado, dejándolo fuera de operación.
“El barco ya no se dirige a Irán”, indicaron desde el Centcom, sin precisar hasta el momento si el ataque provocó víctimas o heridos ente la tripulación ni el estado actual de la embarcación o de su carga.
En el comunicado también se precisa que “las fuerzas estadounidenses han inmovilizado cinco buques mercantes y desviado 116 para hacer cumplir plenamente el bloqueo, mientras el alto el fuego con Irán se mantiene vigente”.
El inestable cese al fuego en Medio Oriente
El nuevo episodio ocurre en medio de un frágil cese el fuego y las negociaciones entre las partes, mientras Estados Unidos sostiene un bloqueo sobre los puertos iraníes para restringir el acceso de buques comerciales y controlar los flujos marítimos hacia el país persa.
Por su parte, Irán mantiene las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de hidrocarburos y el corredor más importantes del mundo para el tránsito internacional de petróleo y gas.
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