Crece la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos atacó y neutralizó un carguero que se dirigía a Irán

“El barco ya no se dirige a Irán”, indicaron desde el Centcom, sin precisar hasta el momento si el ataque provocó víctimas o heridos ente la tripulación ni el estado actual de la embarcación o de su carga.

En el comunicado también se precisa que “las fuerzas estadounidenses han inmovilizado cinco buques mercantes y desviado 116 para hacer cumplir plenamente el bloqueo, mientras el alto el fuego con Irán se mantiene vigente”.

El inestable cese al fuego en Medio Oriente

El nuevo episodio ocurre en medio de un frágil cese el fuego y las negociaciones entre las partes, mientras Estados Unidos sostiene un bloqueo sobre los puertos iraníes para restringir el acceso de buques comerciales y controlar los flujos marítimos hacia el país persa.

Por su parte, Irán mantiene las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de hidrocarburos y el corredor más importantes del mundo para el tránsito internacional de petróleo y gas.