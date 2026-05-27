River Plate: Juanfer Quintero rompió el silencio sobre su futuro
En medio de los fuertes rumores sobre una inminente salida, el colombiano publicó un sugerente mensaje para los hinchas de River Plate en sus redes.
Tras quedar desafectado de la lista de concentrados para el partido de esta noche, Juan Fernando Quintero rompió el silencio. El talentoso mediocampista colombiano utilizó su cuenta de Instagram para enviar un sugerente mensaje sobre su incierto futuro en River Plate, antes de sumarse a su selección.
Qué dijo Juanfer Quintero sobre los rumores de salida de River
El jugador cafetero viene de sumar muy pocos minutos en la reciente final frente a Belgrano y quedó fuera de la convocatoria oficial para enfrentar a Blooming por la Copa Sudamericana. Tras la finalización de los encuentros clave donde tampoco sumó minutos en semifinales ante Rosario Central, una nube de incertidumbre rodeó al enganche y obligó a desmentir versiones sobre molestias físicas.
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Frente a este contexto adverso, el ídolo decidió publicar un texto que deja una hendija a su continuidad: "En las buenas y en las malas mucho más", comenzó escribiendo en su historia de Instagram. "Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", destacó el número 10, que en los próximos días se sumará a Colombia de cara a la Copa del Mundo.
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