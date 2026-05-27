River Plate: Juanfer Quintero rompió el silencio sobre su futuro

Frente a este contexto adverso, el ídolo decidió publicar un texto que deja una hendija a su continuidad: "En las buenas y en las malas mucho más", comenzó escribiendo en su historia de Instagram. "Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días, el fútbol como en la vida continúa y vamos a seguir dando la pelea", destacó el número 10, que en los próximos días se sumará a Colombia de cara a la Copa del Mundo.