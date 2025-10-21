Cómo es La Santé, la cárcel en la que Nicolas Sarkozy cumple su condena

En 2014 la cárcel fue cerrada para su rehabilitación y reabierta en 2019 tras una profunda renovación.

Prisión de La Santé - Paris

Actualmente, en La Santé se encuentran detenidos provisionales a la espera de juicio o a condenados a penas cortas, como el caso de Sarkozy.

Tras su condena a cinco años de prisión por financiamiento ilegal a su campaña presidencial, Sarkozy se presentó este martes en la prisión de La Santé para comenzar a cumplir la pena.

Dentro del establecimiento existe un ala ­“VIP” denominada “área QB4” o “barrio de vulnerables” reservada para reclusos de alta protección o gran perfil, como figuras públicas, políticos, artistas o miembros de las fuerzas del orden.

El área, situada en un primer piso, posee 18 celdas individuales de nueve metros cuadrados con duchas privadas, una placa para cocinar, heladera, televisión, teléfono y un patio de ejercicio separado del resto, según precisa Sud Ouest. A su vez, este tipo de reclusos tienen acceso limitado a terraza o exterior, gimnasio, biblioteca y visitas restringidas.

