Finlandia: más de 50 vehículos protagonizaron un choque múltiple

Mikko Penkkala, operador de tráfico de Fintraffic, explicó que las carreteras habían sido saladas a primera hora, aunque las condiciones extremas impidieron que el tratamiento surtiera efecto. La vía entre Kujala y Liipola —una de las más transitadas de la circunvalación— permaneció cerrada hasta entrada la tarde, mientras los equipos especializados retiraban restos de vehículos y limpiaban derrames de materiales peligrosos.

El impresionante accidente, registrado en video por automovilistas que lograron detenerse a tiempo, volvió a exponer la vulnerabilidad de las rutas del norte europeo ante los cambios bruscos de temperatura y la falta de visibilidad.

choque multiple finlandia