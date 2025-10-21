El video de despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy

La carta de Nicolas Sarkozy antes de entrar a la cárcel

El expresidente publicó un texto a través de la cuenta de Instagram de su esposa, Carla Bruni, donde se dirigió a los franceses minutos antes de salir de su residencia hacia la cárcel de La Santé

Nicolás Sarkozy

“Al prepararme para salir de la prisión de La Santé, mis pensamientos se dirigen a los franceses de todos los ámbitos y opiniones. Quiero decirles con toda mi fuerza que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana; es un hombre inocente”, sostuvo el exmandatario.

Acto seguido, Sarkozy anunció: “Seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que he padecido durante más de diez años. ¡Se trata de un caso de financiación ilegal sin ningún tipo de financiación! Una investigación judicial a largo plazo iniciada sobre la base de un documento cuya falsedad ya ha sido demostrada”.

“No pido ninguna ventaja ni ningún favor. No debo tener lástima, porque mi voz se escucha. No debo tener lástima porque mi esposa e hijos están a mi lado, y tengo innumerables amigos”.

“Pero esta mañana, siento un profundo pesar por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No me cabe duda. La verdad triunfará. Pero el precio habrá sido demoledor...”, cerró de forma contundente.