El video de despedida de Carla Bruni a Nicolas Sarkozy
El expresidente de Francia ingresó hoy a la cárcel de La Santé para cumplir su condena de cinco años de prisión efectiva.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ingresó este martes a la cárcel de La Santé, en París, tras ser condenado a cinco años de prisión efectiva por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña. Su esposa, la cantante italiana Carla Bruni, posteó un emotivo video en sus redes sociales a forma de despedida.
Bruni, quien conoció a Sarkozy en noviembre de 2007 a través de una cita a ciegas organizada por su amigo en común, utilizó cuenta de Instagram y la letra de su canción Les Séparés (Los Separados), lanzada en 2020, para despedir a su marido.
“¿Cómo se las arreglarán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que sus suspiros se mezclen? ¿Cómo se las arreglarán los separados contra el aguijón de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?”, expresa el fragmento de la letra de la canción compartida por la cantante.
El video de Carla Bruni para Nicolas Sarkozy
En el conmovedor video aparecen varias imágenes de los hijos de Sarkozy, así como también los de Bruni.
El clip recopila momentos familiares junto a Pierre y Jean, los dos hijos mayores de Sarkozy, nacidos durante su matrimonio con Marie-Dominique Culioli; Louis, el tercer hijo del expresidente francés, fruto de su relación con su segunda esposa Cécilia Attias; Giulia Sarkozy, la hija que tienen en común con Bruni, quien acaba de cumplir 14 años: y también Aurelien Enthoven, hijo de la cantante con Raphaël Enthoven.
La carta de Nicolas Sarkozy antes de entrar a la cárcel
El expresidente publicó un texto a través de la cuenta de Instagram de su esposa, Carla Bruni, donde se dirigió a los franceses minutos antes de salir de su residencia hacia la cárcel de La Santé
“Al prepararme para salir de la prisión de La Santé, mis pensamientos se dirigen a los franceses de todos los ámbitos y opiniones. Quiero decirles con toda mi fuerza que no es un expresidente de la República quien está encarcelado esta mañana; es un hombre inocente”, sostuvo el exmandatario.
Acto seguido, Sarkozy anunció: “Seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que he padecido durante más de diez años. ¡Se trata de un caso de financiación ilegal sin ningún tipo de financiación! Una investigación judicial a largo plazo iniciada sobre la base de un documento cuya falsedad ya ha sido demostrada”.
“No pido ninguna ventaja ni ningún favor. No debo tener lástima, porque mi voz se escucha. No debo tener lástima porque mi esposa e hijos están a mi lado, y tengo innumerables amigos”.
“Pero esta mañana, siento un profundo pesar por Francia, que se ve humillada por la expresión de una venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes. No me cabe duda. La verdad triunfará. Pero el precio habrá sido demoledor...”, cerró de forma contundente.
