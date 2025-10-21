Así fue el ingreso a una cárcel en Francia del expresidente Nicolás Sarkozy

Además, el expresidente de Francia (2007-2012) tendrá que pagar una multa de 100.000 euros y quedará inhabilitado para postularse a cargos públicos durante cinco años.

El Tribunal Correccional de París basó su fallo en "hechos excepcionalmente graves que podrían socavar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan", responsabilizando a Nicolás Sarkozy de financiar su campaña presidencial con fondos no declarados provenientes del régimen de Muamar Gadafi, quien comandaba en Libia desde 1969.

Con él fueron juzgadas otras 11 personas, desde empresarios hasta Claude Guéant, director de su campaña en 2007, pasando por amigos que luego se convirtieron en ministros de su Gobierno.

En su defensa el expresidente denunció un "exceso de la pena reclamada" contra él, que atribuyó a la necesidad de "ocultar la debilidad de las pruebas alegadas".