Interpol incluyó a las joyas robadas del Museo del Louvre en su base de datos

Cuatro sospechosos entraron a la Galería de Apolo del museo utilizando una escalera montada en un vehículo. Forzaron las vitrinas y escaparon con piezas de gran valor cultural, que datan de la realeza francesa del siglo XIX y están incrustadas con 1300 diamantes y otras piedras preciosas.

Una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo fue recuperada en las afueras del museo. La pieza apareció dañada tras la huida de los delincuentes, pero su recuperación devuelve al museo un pedazo de historia viva de la Francia imperial.

corona emperatriz Eugenia de Montijo La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo

Sin embargo, otros ocho objetos siguen desaparecidos: una diadema, un collar y un pendiente de zafiro de las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto a juego de la emperatriz Marie-Louise, segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de corsage.

diadema Eugenia de Montijo Diadema de la emperatriz Eugenia de Montijo

Robo en el Louvre: el momento exacto del robo de las joyas

Un turista registró sin querer el momento exacto del robo de una de las joyas.

robo en el Louvre