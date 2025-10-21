Interpol incluyó a las joyas robadas del Museo del Louvre en su base de datos
La organización activó un protocolo especial para obras de arte e incluyó las piezas a su base de datos. Ocho objetos siguen desaparecidos.
Tras el robo al Museo del Louvre de París, Interpol lanzó un alerta a nivel global e incluyó las piezas sustraídas a su base de datos de Obras de Arte Robadas. Pese a la recuperación de una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo, ocho objetos siguen desaparecidos.
Interpol informó a través de sus canales oficiales que las joyas robadas fueron añadidas a su base de datos sobre Obras de Arte Robadas, la cual combina descripciones e imágenes de más de 57.000 objetos de todo el mundo. Se trata de la única base de datos a nivel internacional con información policial certificada sobre objetos de arte robados y desaparecidos.
De esta forma, mediante un formulario de solicitud, cualquier persona puede solicitar ser usuario autorizado de la base de datos para comprobar en tiempo real si un artículo se encuentra entre los objetos registrados.
Desde Interpol solicitaron a la población ponerse en contacto con la organización en caso de tener información sobre el robo o la ubicación actual de los objetos robados del Museo del Louvre.
El robo tuvo lugar el domingo 19 de octubre a las 09:30, cuando unos ladrones irrumpieron en el Museo del Louvre de París y robaron nueve joyas de incalculable valor.
Cuatro sospechosos entraron a la Galería de Apolo del museo utilizando una escalera montada en un vehículo. Forzaron las vitrinas y escaparon con piezas de gran valor cultural, que datan de la realeza francesa del siglo XIX y están incrustadas con 1300 diamantes y otras piedras preciosas.
Una corona que perteneció a la emperatriz Eugenia de Montijo fue recuperada en las afueras del museo. La pieza apareció dañada tras la huida de los delincuentes, pero su recuperación devuelve al museo un pedazo de historia viva de la Francia imperial.
Sin embargo, otros ocho objetos siguen desaparecidos: una diadema, un collar y un pendiente de zafiro de las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto a juego de la emperatriz Marie-Louise, segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de corsage.
Robo en el Louvre: el momento exacto del robo de las joyas
Un turista registró sin querer el momento exacto del robo de una de las joyas.
