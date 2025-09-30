Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca
La Cancillería informó que el Presidente volverá a las Estados Unidos en una visita oficial.
El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos, donde hará una visita oficial a Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre. El viaje fue confirmado por Cancillería. Antes, en una entrevista, el mandatario reconoció que hubo una fuerte desaceleración de le economía y culpó al kirchnerismo. También apuntó contra la oposición por el fallido acto de ayer en Tierra del Fuego.
“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial de X.
El Gobierno de Milei subrayó que el encuentro representa “una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.
Entre las herramientas financieras confirmadas por Estados Unidos se encuentra la negociación de un swap de US$20.000 millones y la compra de bonos soberanos en dólares, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central y reducir la presión sobre el mercado cambiario.
Durante la visita, Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a jefes de Estado en visita a Washington, D.C. La confirmación se dio a pocos días de que ambos países anunciaran un acuerdo de asistencia financiera para la Argentina, que incluye negociaciones de swap de monedas y líneas de crédito.
La visita de Milei a Trump ocurrirá durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), adonde Luis Caputo tenía previsto encontrarse con Kristalina Georgieva para analizar el salvataje financiero que diseñó Steve Bessent, secretario del Tesoro.
Si algún miembro del directorio del FMI tenía dudas acerca de la fortaleza política del apoyo republicano respecto al gobierno de la Libertad Avanza, el cónclave de Milei con Trump terminará de disipar los interrogantes que había entre los representantes de ciertos países europeos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario