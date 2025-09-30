Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca

Durante la visita, Milei y su delegación serán alojados en Blair House, la residencia oficial destinada a jefes de Estado en visita a Washington, D.C. La confirmación se dio a pocos días de que ambos países anunciaran un acuerdo de asistencia financiera para la Argentina, que incluye negociaciones de swap de monedas y líneas de crédito.

La visita de Milei a Trump ocurrirá durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), adonde Luis Caputo tenía previsto encontrarse con Kristalina Georgieva para analizar el salvataje financiero que diseñó Steve Bessent, secretario del Tesoro.

Si algún miembro del directorio del FMI tenía dudas acerca de la fortaleza política del apoyo republicano respecto al gobierno de la Libertad Avanza, el cónclave de Milei con Trump terminará de disipar los interrogantes que había entre los representantes de ciertos países europeos.