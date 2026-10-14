Desastre en Paraguay: la crecida del Río Paraná provoca severas inundaciones en Ciudad del Este
Las intensas lluvias de los últimos días ocasionaron un fuerte incremento en el caudal del Río Paraná, que ahora muchas ciudades están padeciendo.
Un alarmante incremento en el caudal del río Paraná provocado por las intensas lluvias en la región ha sumergido a populosos barrios ribereños de Ciudad del Este (Paraguay), desencadenando una crítica situación de emergencia.
Cabe señalar que las aguas anegaron calles enteras y alcanzaron alturas considerables en las estructuras residenciales y comerciales de las zonas más bajas.
Ciudad del Este: inundaciones masivas y evacuaciones en embarcaciones
La crecida del río dejó viviendas con el agua cubriendo las entradas y primeras plantas, con estructuras parcialmente sumergidas entre la copa de los árboles y el tendido eléctrico. Ante la imposibilidad del tránsito terrestre por la profundidad de las aguas, decenas de familias han tenido que ser evacuadas o desplazarse utilizando pequeñas canoas y botes a remo para ponerse a salvo o rescatar algunas de sus pertenencias.
Las imágenes desde el aire muestran una franja densa de la ciudad costera prácticamente transformada en una extensión del río, con el emblemático Puente de la Amistad de fondo marcando el límite fronterizo.
Impacto en la comunidad y medidas de asistencia
El desborde afectó gravemente la rutina y el sustento de los residentes locales, quienes aguardan en las zonas secas y sobre las márgenes de las calles mientras brigadas y vecinos intentan coordinar las labores de asistencia técnica y rescate. Decenas de locales comerciales y persianas metálicas de comercios han quedado sepultados bajo varios metros de agua turbia, paralizando la actividad comercial de la zona afectada.
Las autoridades locales y organismos de emergencia mantienen la vigilancia constante en la cuenca, monitoreando las descargas de las represas aguas arriba y la evolución del clima para evaluar los daños e iniciar las tareas de asistencia a las familias damnificadas.
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