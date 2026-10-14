Desastre en Paraguay: la crecida del Río Paraná provoca severas inundaciones en Ciudad del Este

Ciudad del Este: inundaciones masivas y evacuaciones en embarcaciones

La crecida del río dejó viviendas con el agua cubriendo las entradas y primeras plantas, con estructuras parcialmente sumergidas entre la copa de los árboles y el tendido eléctrico. Ante la imposibilidad del tránsito terrestre por la profundidad de las aguas, decenas de familias han tenido que ser evacuadas o desplazarse utilizando pequeñas canoas y botes a remo para ponerse a salvo o rescatar algunas de sus pertenencias.