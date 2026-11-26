Brutal ataque en el futsal de Paraguay: le pateó la nuca a un jugador caído y desató una batalla campal

Según muestran las imágenes captadas desde el borde de la cancha, la secuencia comenzó tras una jugada dividida en la que un jugador del equipo vestido de negro (dorsal 3) cayó tendido sobre el parqué. Lejos de detener su marcha o esquivarlo, el futbolista identificado con la camiseta número 10 del conjunto blanco y rojo ("Kevin") aceleró su carrera y le aplicó un violento puntapié directo en la cabeza al rival que permanecía indefenso en el suelo.