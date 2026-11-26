Brutal ataque en el futsal de Paraguay: le pateó la nuca a un jugador caído y desató una batalla campal
Un partido de fútbol de salón disputado en el departamento de Caaguazú, Paraguay, quedó empañado por un grave episodio de violencia antideportiva.
Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en un bochorno de extrema violencia. Durante el desarrollo de un encuentro de fútbol de salón en un polideportivo de Paraguay, una acción descalificadora puso en riesgo la integridad física de un futbolista y desencadenó una inmediata reacción en cadena dentro del rectángulo de juego.
Brutal ataque en el futsal de Paraguay: le pateó la nuca a un jugador caído y desató una batalla campal
Según muestran las imágenes captadas desde el borde de la cancha, la secuencia comenzó tras una jugada dividida en la que un jugador del equipo vestido de negro (dorsal 3) cayó tendido sobre el parqué. Lejos de detener su marcha o esquivarlo, el futbolista identificado con la camiseta número 10 del conjunto blanco y rojo ("Kevin") aceleró su carrera y le aplicó un violento puntapié directo en la cabeza al rival que permanecía indefenso en el suelo.
La agresión provocó la furiosa e instantánea intervención del banco de suplentes del equipo afectado. Varios jugadores que llevaban pecheras verde flúor invadieron la cancha para defender a su compañero; uno de ellos (número 15) interceptó al agresor y lo derribó mediante una patada voladora a la altura del torso, mientras el resto de los protagonistas intentaba separar o sumarse a los empujones.
El material audiovisual, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, reavivó el debate sobre la falta de controles y la necesidad de aplicar sanciones ejemplares en los torneos regionales para erradicar este tipo de conductas que atentan contra la salud de los deportistas.
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