Edgardo Kueider

Las denuncias paralelas en ambos estrados se presentaron a mediados de 2024 y, unos meses más tarde, el ahora exsenador cayó detenido en Paraguay por intentar ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar.

Arroyo Salgado pidió su extradición. La Justicia del país vecino la concedió. Pero será efectiva una vez que termine de ajustar cuentas allí. Por ahora tiene una condena a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando al tiempo que se le abrió una pesquisa por lavado de activos. En el foco están los departamentos y cocheras que compró en un hotel de lujo de Asunción. La sospecha es que usó fondos ilícitos que llevó desde Argentina.

Mientras espera que Kueider sea extraditado a la Argentina, Arroyo Salgado mandó a juicio a los presuntos testaferros y colaboradores del exsenador en el armado de la maniobra ilícita.