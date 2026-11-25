Nuevo revés judicial para Edgardo Kueider: le rechazaron una intimación que le hizo al fiscal
Tars ser condenado en Paraguay, Edgardo Kueider enfrenta tres procesos judiciales más, dos por enriquecimiento ilícito y otro por lavado de activos.
El detenido ex senador por la provincia de Entre Ríos y aliado del gobierno de Javier Milei, Edgardo Kueider, sufrió un nuevo revés judicial en el marco de la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Desde Paraguay, donde permanece detenido tras haber sido hallado culpable del deltio de tentativa de contrabando cuando ingresaba a ese país con más de 200 mi dólares sin declarar, Kueider requirió al juez de garantías Ives Bastián que tiene a su cargo la causa por enriquecimiento ilícito que se tramita en Concordia que intime al fiscal José Arias a precisar el objeto de la investigación. Sin embargo el requerimiento fue denegado.
El juez Bastián rechazó el planteo al considerar que el método aplicado hasta el momento está dentro de las facultades investigativas que tiene la Fiscalía. Ahora la defensa apelará ante la Cámara.
“La causa se abrió en 2024 y, desde entonces, no se ha determinado a qué se debe. El período bajo la lupa comienza en 1999 (momento en que Kueider accede a una banca de concejal en Concordia) y llega a 2021 (cuando presenta su última declaración jurada de bienes como senador nacional) pero el fiscal Arias no especifica cuáles son los bienes del enriquecimiento ilícito”, se quejó Carlos Conti, el abogado de Kueider.
Kueider está bajo investigación por enriquecimiento ilícito en dos jurisdicciones. Una es Concordia. La otra es el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado donde actúa el fiscal Fernando Domínguez. En su momento hubo una cuestión de competencia que la Corte Suprema no resolvió por el estado en el que se encuentran los expedientes.
El defensor del exsenador diferenció lo que ocurre en Concordia con lo que viene sucediendo en San Isidro. “La Justicia de Entre Ríos no ha definido el objeto de investigación. El Juzgado Federal sí”, afirmó Conti.
Las denuncias paralelas en ambos estrados se presentaron a mediados de 2024 y, unos meses más tarde, el ahora exsenador cayó detenido en Paraguay por intentar ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar.
Arroyo Salgado pidió su extradición. La Justicia del país vecino la concedió. Pero será efectiva una vez que termine de ajustar cuentas allí. Por ahora tiene una condena a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando al tiempo que se le abrió una pesquisa por lavado de activos. En el foco están los departamentos y cocheras que compró en un hotel de lujo de Asunción. La sospecha es que usó fondos ilícitos que llevó desde Argentina.
Mientras espera que Kueider sea extraditado a la Argentina, Arroyo Salgado mandó a juicio a los presuntos testaferros y colaboradores del exsenador en el armado de la maniobra ilícita.
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