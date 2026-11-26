Insólito: el canciller Quirno dijo que el Gobierno argentino sigue "la senda de Paraguay"
El ministro de Relaciones Exteriores acompaña a Javier Milei en Asunción, donde enfatizó que “Argentina ha estado admirando el proceso de Paraguay".
Como se sabe, Javier Milei viajó a Paraguay para reunirse con el mandatario paraguayo Pedro Alliana, en el marco de una primera cita bilateral tras la reciente destitución de su amigo Santiago Peña.
Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el Presidente argentino visitó el Panteón de los Héroes, en Asunción, y tras reunirse privadamente con Alliana dialogó con sectores empresariales del país vecino.
Quirno, en tanto, abordó junto a su par Rubén Ramírez Lezcano temas bilaterales como la Hidrovía Paraná-Paraguay, la cooperación en Yacyretá, infraestructura fronteriza, lucha contra el crimen organizado y la preparación para la Cumbre del Mercosur que tendrá lugar en Montevideo.
En este marco, el ministro argentino hizo declaraciones que llamaron la atención de observadores y analistas locales e internacionales, ya que en un tramo de su discurso dijo que en la Argentina “estamos tratando de seguir la senda de Paraguay”.
En principio, el canciller parece no haber leído las últimas noticias sobre el quiebre de la institucionalidad paraguaya a partir de los hechos de corrupción protagonizados por Peña y su familia, que derivaron en la destitución del mandatario, hoy detenido y procesado. Esa “senda” no parece ser la más adecuada.
Milei, Quirno y una economía agroexportadora
No obstante, Pablo Quirno hizo hincapié en la economía paraguaya que desde la gestión anarcocapitalista “admiramos”, subrayó, tratándose de una economía netamente agroexportadora.
“Argentina ha estado desde el primer momento admirando el proceso que Paraguay ha venido desarrollando durante tantos años”, dijo el canciller sobre un planteo que el propio Milei realizó en numerosas ocasiones y diversos ámbitos, al afirmar que el paraguayo es “el modelo a seguir”.
“Nosotros somos los nuevitos que estamos tratando de seguir por la senda que Paraguay inició hace muchísimos años, que lo llevó a la prosperidad y las mejoras que tienen hoy, a las que aspiramos nosotros también realizarlas en la Argentina”, confirmó Quirno la aspiración del gobierno mileísta.
En concreto: hacer retroceder a la economía y a la sociedad argentinas cien años más, para reconvertir el país a un modelo meramente agroexportador (como es el de Paraguay), sin industrias ni trabajo registrado y con altísimos niveles de informalidad.
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