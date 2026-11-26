Milei, Quirno y una economía agroexportadora

No obstante, Pablo Quirno hizo hincapié en la economía paraguaya que desde la gestión anarcocapitalista “admiramos”, subrayó, tratándose de una economía netamente agroexportadora.

“Argentina ha estado desde el primer momento admirando el proceso que Paraguay ha venido desarrollando durante tantos años”, dijo el canciller sobre un planteo que el propio Milei realizó en numerosas ocasiones y diversos ámbitos, al afirmar que el paraguayo es “el modelo a seguir”.

“Nosotros somos los nuevitos que estamos tratando de seguir por la senda que Paraguay inició hace muchísimos años, que lo llevó a la prosperidad y las mejoras que tienen hoy, a las que aspiramos nosotros también realizarlas en la Argentina”, confirmó Quirno la aspiración del gobierno mileísta.

En concreto: hacer retroceder a la economía y a la sociedad argentinas cien años más, para reconvertir el país a un modelo meramente agroexportador (como es el de Paraguay), sin industrias ni trabajo registrado y con altísimos niveles de informalidad.