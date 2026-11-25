Javier Milei desistió de presentarse en Corrientes para realizar un nuevo viaje al exterior
El mandatario se había comprometido a cerrar un congreso en la capital correntina pero eligió reunirse con el presidente de Paraguay.
Javier Milei tenía en su agenda oficial participar del cierre del 13° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad, que se desarrolla en Corrientes, pero a última hora desistió de hacer acto de presencia en la provincia litoraleña.
¿La razón? El Presidente priorizó realizar un nuevo viaje al exterior, en esta ocasión a Asunción del Paraguay, para tratar de componer el vínculo con el nuevo mandatario de ese país, luego de la destitución de su amigo y aliado Santiago Peña.
Según se sabe, Milei iba a hablar sobre "Los desafíos de la transformación económica" en el marco de un encuentro en la capital correntina que tiene como protagonistas a numerosos conferencistas, entre economistas, académicos, empresarios y referentes políticos nacionales e internacionales.
Ante el faltazo, fue designado Luis Caputo para ocupar su lugar, quien expondrá sobre el tema denominado “Presente y futuro de la economía argentina” en un marco para nada halagüeño para el plan económico diseñado por el ministro de Economía.
El aumento del Riesgo País, que este miércoles viene experimentando una leve baja, pero siempre por encima de los 1.000 puntos básicos; la recesión en curso a partir del segundo trimestre consecutivo con caída de la actividad económica, como horas atrás informó el Indec, y la nueva caída del consumo popular, son temas que Caputo probablemente no explique.
El viaje de Javier Milei a Paraguay
Como ya se informó, Javier Milei viaja a Asunción para reunirse con su par paraguayo, Pedro Alliana; se trata del primer encuentro presencial entre ambos desde que Alliana asumió la presidencia del país vecino tras la destitución de Santiago Peña, amigo y aliado político del argentino.
La visita fue definida como un “viaje relámpago” debido a su breve duración y a la concentración de la actividad en una sola reunión bilateral, luego de la conversación telefónica que ambos mandatarios mantuvieron el pasado 13 de noviembre.
En esa ocasión, Milei y Alliana acordaron avanzar en un encuentro personal en el corto plazo, presentando el diálogo como un gesto de continuidad en las relaciones bilaterales y de cooperación entre los dos países.
La visita adquiere una relevancia especial debido al complejo escenario institucional que atraviesa Paraguay y la reconfiguración política sudamericana, a raíz de la destitución de Peña y la reelección de Lula da Silva en Brasil.
De hecho, la caída de Peña por presuntos hechos de corrupción alteró equilibrios políticos en la región, con particular impacto en la dinámica del Mercosur y la situación estratégica de la Argentina en este bloque.
En este contexto, la reunión entre Milei y Alliana aparece como una señal de respaldo institucional y de búsqueda de coordinación entre ambos gobiernos, esperándose que los mandatarios aborden temas vinculados a la integración regional, el comercio bilateral y la situación política del bloque sudamericano.
Como se sabe, la Argentina y Paraguay mantienen una relación estratégica en áreas como energía, infraestructura y comercio, por lo cual la visita del mandatario argentino será observada con atención tanto por actores políticos como económicos de ambos países.
Aunque, a priori, no se prevén anuncios de mayor envergadura económica o política, Milei busca con este viaje actualizar sus alianzas continentales de cara a un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones y redefiniciones diplomáticas.
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