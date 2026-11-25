El viaje de Javier Milei a Paraguay

Como ya se informó, Javier Milei viaja a Asunción para reunirse con su par paraguayo, Pedro Alliana; se trata del primer encuentro presencial entre ambos desde que Alliana asumió la presidencia del país vecino tras la destitución de Santiago Peña, amigo y aliado político del argentino.

La visita fue definida como un “viaje relámpago” debido a su breve duración y a la concentración de la actividad en una sola reunión bilateral, luego de la conversación telefónica que ambos mandatarios mantuvieron el pasado 13 de noviembre.

En esa ocasión, Milei y Alliana acordaron avanzar en un encuentro personal en el corto plazo, presentando el diálogo como un gesto de continuidad en las relaciones bilaterales y de cooperación entre los dos países.

Presidentes Pedro Alliana y Javier Milei.

La visita adquiere una relevancia especial debido al complejo escenario institucional que atraviesa Paraguay y la reconfiguración política sudamericana, a raíz de la destitución de Peña y la reelección de Lula da Silva en Brasil.

De hecho, la caída de Peña por presuntos hechos de corrupción alteró equilibrios políticos en la región, con particular impacto en la dinámica del Mercosur y la situación estratégica de la Argentina en este bloque.

En este contexto, la reunión entre Milei y Alliana aparece como una señal de respaldo institucional y de búsqueda de coordinación entre ambos gobiernos, esperándose que los mandatarios aborden temas vinculados a la integración regional, el comercio bilateral y la situación política del bloque sudamericano.

Como se sabe, la Argentina y Paraguay mantienen una relación estratégica en áreas como energía, infraestructura y comercio, por lo cual la visita del mandatario argentino será observada con atención tanto por actores políticos como económicos de ambos países.

Aunque, a priori, no se prevén anuncios de mayor envergadura económica o política, Milei busca con este viaje actualizar sus alianzas continentales de cara a un escenario internacional caracterizado por crecientes tensiones y redefiniciones diplomáticas.