Declaran alerta roja en Chile por el temporal: se voló el techo de una terminal de ómnibus
Santiago de Chile atraviesa horas críticas en medio de las incesantes lluvias que se desataron tras el fuerte aluvión en Los Condes.
El Gobierno de Chile declaró la alerta roja para la Región Metropolitana tras una jornada marcada por intensas lluvias, granizadas y fuertes descargas eléctricas en la capital. El fenómeno meteorológico causó serios destrozos e imprevistos en la infraestructura urbana, siendo el sector del Terminal Sur de ómnibus uno de los más afectados.
Durante el pico del temporal, violentas ráfagas de viento impactaron sobre la comuna de Estación Central y levantaron varias planchas del techo del terminal. Las imágenes, rápidamente viralizadas en redes sociales, registran el momento exacto en que la cubierta se desprende de la estructura y sale volando, desatando la alarma entre los pasajeros y peatones que circulaban por la zona.
VIDEO: se voló el techo de una terminal de ómnibus de Santiago de Chile
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) justificó la activación de la alerta roja por el riesgo sostenido y la severidad del evento meteorológico. En tanto, organismos de emergencia y fuerzas de seguridad despliegan monitoreos continuos en los puntos críticos de Santiago para coordinar las labores de asistencia y contener las complicaciones en el tránsito vehicular.
Un fuerte aluvión hizo desastres en la zona precordillerana de San Carlos de Apoquindo
Las intensas precipitaciones vuelven a encender las alarmas en la capital chilena, aconteciendo a pocos días del alud que sacudió la zona precordillerana de San Carlos de Apoquindo. Aquel evento dejó un saldo de seis personas heridas y provocó daños en más de 2.000 viviendas, según los reportes oficiales.
El país enfrenta una dura racha de temporales marcados por el desborde de ríos, inundaciones severas y destrozos en la infraestructura. Ante este nuevo episodio crítico, los organismos de emergencia refuerzan la vigilancia de las condiciones del tiempo e instan a la población de las zonas vulnerables a extremar los cuidados.
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