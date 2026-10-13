Declaran alerta roja en Chile por el temporal: se voló el techo de una terminal de ómnibus

Durante el pico del temporal, violentas ráfagas de viento impactaron sobre la comuna de Estación Central y levantaron varias planchas del techo del terminal. Las imágenes, rápidamente viralizadas en redes sociales, registran el momento exacto en que la cubierta se desprende de la estructura y sale volando, desatando la alarma entre los pasajeros y peatones que circulaban por la zona.