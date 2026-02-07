Documentos desclasificados: Woody Allen también aparece vinculado a Jeffrey Epstein
El delincuente sexual infantil construyó una vasta red de contactos alrededor del mundo, que incluyó a políticos como Bill Clinton, multimillonarios como Donald Trump y figuras del espectáculo y de la cultura como Woody Allen.
Hace apenas unas horas, la liberación de archivos de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia estadounidense dejaba al descubierto las relaciones del fallecido magnate de las finanzas con la Argentina.
Entre los 711 extractos que mencionan al país o a ciudadanos argentinos, aparecen referencias fragmentarias e incompletas tanto a posibles víctimas como a inversiones en nuestro país relacionadas con el financista.
Ahora, esos archivos desclasificados siguen dando que hablar, porque los documentos también desnudan que Woody Allen se relacionaba con Epstein, al facilitar las visitas del cineasta a la Casa Blanca.
Los papeles reflejan que el delincuente sexual usó sus influencias para lograr el acceso del actor y director a los más altos estamentos del poder político estadounidense, tras iniciar una relación que comenzó cuando el empresario ayudó a la hija de Allen a ingresar a la universidad.
Se trata de un caso más entre los miles que aparecen en estos documentos que demuestran que el delincuente sexual infantil construyó una vasta red de contactos entre presidentes, monarcas, políticos de Amércia y Europa, empresarios, multimillonarios y figuras de la elite académica, del espectáculo y de la cultura.
Tras una condena en 2008, que le permitió seguir operando con libertad condicional, Epstein fue condenado en 2019 bajo los cargos federales de tráfico sexual de menores, tras declararse culpable.
El 6 de julio de 2019 fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro (Nueva Jersey) por cargos de tráfico sexual, siendo encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en una de cuyas celdas acabó suicidándose el 10 de agosto siguiente.
Su novia y socia Ghislaine Maxwell fue condenada posteriormente a 20 años de prisión por reclutar a víctimas menores de edad. Pidió a Donald Trump ser indultada o que le permuten la pena, pero el presidente de Estados Unidos se refirió a Epstein como un "asqueroso", a pesar de haber mantenido un vínculo muy estrecho con él.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario