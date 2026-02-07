Documentos desclasificados: Woody Allen también aparece vinculado a Jeffrey Epstein

Tras una condena en 2008, que le permitió seguir operando con libertad condicional, Epstein fue condenado en 2019 bajo los cargos federales de tráfico sexual de menores, tras declararse culpable.

El 6 de julio de 2019 fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro (Nueva Jersey) por cargos de tráfico sexual, siendo encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, en una de cuyas celdas acabó suicidándose el 10 de agosto siguiente.

Su novia y socia Ghislaine Maxwell fue condenada posteriormente a 20 años de prisión por reclutar a víctimas menores de edad. Pidió a Donald Trump ser indultada o que le permuten la pena, pero el presidente de Estados Unidos se refirió a Epstein como un "asqueroso", a pesar de haber mantenido un vínculo muy estrecho con él.