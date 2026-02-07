Javier Milei rebautizó a Luis Novaresio: "ENSOBRARESIO"
El Presidente atacó al periodista de A24, a quien acusó de recibir “plata del kirchnerismo”.
El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para apuntar contra un periodista, esta vez al compartir en su cuenta de X un video de un youtuber libertario en el que se acusa a Luis Novaresio de haber recibido pauta oficial vinculada a distintas gobernaciones provinciales. Sin aportar pruebas propias ni información adicional, el mandatario amplificó la denuncia difundida por el creador de contenido y sumó un mensaje propio con fuertes descalificaciones personales, en una nueva escalada de tensión entre el Gobierno y referentes del periodismo argentino.
Además de republicar el video, Milei escribió: "Me parece que le pusieron mal el nombre a este mercenario... debería llamarse: ENSOBRARESIO. Ahora se va entendiendo más su pasión por mentir y ensuciar y no querer que muestren como miente. Está muy sucio y no quiere que te enteres... por eso tanto llanto... VLLC!". El posteo se inscribe en una serie de mensajes en los que el Presidente no solo cuestiona el trabajo de comunicadores, sino que directamente los acusa de operar con intereses económicos o políticos, en un tono cada vez más confrontativo desde el inicio de su gestión.
No es la primera vez que Milei toma como punto de partida el contenido de terceros en redes para reforzar su discurso contra la prensa. Días atrás, el jefe de Estado había reaccionado ante un video del periodista Marcelo Bonelli en el que el conductor reconocía que, en determinadas circunstancias, en el periodismo se difunden informaciones basadas en versiones o datos que no siempre están confirmados al ciento por ciento. El Presidente interpretó esa reflexión como una admisión generalizada de malas prácticas y la presentó como una prueba de lo que considera un funcionamiento viciado de parte del sistema mediático.
En aquella oportunidad, Milei también utilizó términos duros para referirse a periodistas en general, a quienes acusó de trabajar con “chimentos, rumores e información no chequeada” y de sostener “operaciones” que, según su visión, buscan perjudicarlo políticamente. Bajo esa lógica, sostuvo que el malestar del sector se debe a que, con el crecimiento de las redes sociales y la comunicación directa, “sus mentiras y operaciones serán expuestas”. Ese planteo se repite ahora en el ataque contra Novaresio, donde vuelve a asociar el trabajo periodístico con supuestos intereses económicos y prácticas deliberadamente engañosas.
