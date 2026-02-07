Javier Milei rebautizó a Luis Novaresio: "ENSOBRARESIO"

Además de republicar el video, Milei escribió: "Me parece que le pusieron mal el nombre a este mercenario... debería llamarse: ENSOBRARESIO. Ahora se va entendiendo más su pasión por mentir y ensuciar y no querer que muestren como miente. Está muy sucio y no quiere que te enteres... por eso tanto llanto... VLLC!". El posteo se inscribe en una serie de mensajes en los que el Presidente no solo cuestiona el trabajo de comunicadores, sino que directamente los acusa de operar con intereses económicos o políticos, en un tono cada vez más confrontativo desde el inicio de su gestión.