Se afianza la vuelta de las lluvias a Buenos Aires, con cinco días de inestabilidad: cuándo son las tormentas

Para el martes, el organismo nacional espera cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a cielo parcialmente nublado en la tarde y noche; con 22 grados de mínima y 33 de máxima, siendo por ahora la más alta de los días venideros.

El miércoles parece ingresar un nuevo frente frío. El SMN no prevé lluvias, pero sí cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado para la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 32 grados.

Desde entonces, el organismo espera un descenso de las temperaturas, con cielo mayormente nublado y marcas de entre 20 y 27 grados para el jueves; y 24 y 28 para el viernes.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored ratifica los pronósticos de lluvias desde el miércoles, con 60% de probabilidades de tormentas. La inestabilidad, según este portal, se mantiene de forma ininterrumpida hasta el domingo, bajando un poco la intensidad el sábado.

meteored (3) Meteored prevé una seguidilla de cinco días con lluvias y tormentas en el AMBA.