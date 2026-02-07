Se afianza la vuelta de las lluvias a Buenos Aires, con cinco días de inestabilidad: cuándo son las tormentas
Los pronosticadores mantienen sus probabilidades de lluvias y tormentas, y se espera una seguidilla de mal clima para el AMBA.
El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un inicio marcado por el buen clima y las temperaturas agradables, sin el calor extremo de las jornadas anteriores, pero los pronosticadores afianzan sus pronósticos de lluvias y tormentas, a la espera de una seguidilla de cinco días seguidos con tiempo inestable, que parece afianzarse.
De esta manera, y como estaba previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado tuvo cielo despejado y temperaturas que rondaron entre 17 y 30 grados; mientras que el domingo se presenta con similar tendencia: sin nubes en la madrugada y mañana, pasando a ligeramente nublado en la tarde y noche, y con marcas de entre 20 y 31 grados.
De cara al inicio de la semana, se espera que el calor empiece a hacerse sentir nuevamente, mientras que asoma el regreso de las precipitaciones. De hecho, el sitio especializado Meteored ya anticipa cinco jornadas consecutivas con inestabilidad.
Cuándo vuelven las lluvias y tormentas al AMBA
El inicio de la semana se presenta con buen tiempo. El SMN prevé un lunes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con temperaturas que irán desde una mínima de 20 grados, hacia una máxima de 31.
Para el martes, el organismo nacional espera cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a cielo parcialmente nublado en la tarde y noche; con 22 grados de mínima y 33 de máxima, siendo por ahora la más alta de los días venideros.
El miércoles parece ingresar un nuevo frente frío. El SMN no prevé lluvias, pero sí cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado para la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 21 y 32 grados.
Desde entonces, el organismo espera un descenso de las temperaturas, con cielo mayormente nublado y marcas de entre 20 y 27 grados para el jueves; y 24 y 28 para el viernes.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored ratifica los pronósticos de lluvias desde el miércoles, con 60% de probabilidades de tormentas. La inestabilidad, según este portal, se mantiene de forma ininterrumpida hasta el domingo, bajando un poco la intensidad el sábado.
