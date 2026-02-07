Inquietante hallazgo en los archivos sobre Jeffrey Epstein: "Avances a tus víctimas de Argentina"
Documentos revelan vínculos del financista estadounidense con personas y operaciones argentinas que terminaron en pérdidas económicas.
La reciente liberación de archivos de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia estadounidense deja al descubierto relaciones con la Argentina, aunque de manera fragmentaria y con información incompleta. Entre los 711 extractos que mencionan al país o a ciudadanos argentinos, aparecen referencias tanto a posibles víctimas como a inversiones relacionadas con el financista.
De acuerdo con un informe de La Nación, elaborado por Camila Dolabjian, la revisión de los documentos permitió identificar contactos y relaciones verificadas de Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. El trabajo del medio buscó priorizar hallazgos confirmados, evitando difundir rumores o información no verificada. Parte del contenido se reservó mientras se aguardaban aclaraciones de los involucrados.
Intercambios del FBI y menciones a víctimas locales
Entre los archivos se encuentran correos que parecen intercambiados entre agentes del FBI, cuyos nombres fueron cubiertos por el DOJ. En un mensaje titulado “Spanish TDY Proposal”, se plantea la necesidad de reforzar el dominio del castellano y se mencionan contactos de terapeutas para una víctima que vivía en España. Allí se hace referencia directa a Argentina: “Creo que esto es genial, pero deberías hacerlo más amplio que solamente tu trabajo de bandas. Por ahí podés citar situaciones de despliegue masivo (Orlando), donde necesitas traductores, o también comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”.
Mientras se protegieron los nombres de los emisores, no siempre se ocultaron los de las personas afectadas. Tres modelos argentinas figuraban en books enviados al correo personal de Epstein. Entre octubre de 2012 y marzo de 2013, una agencia de Buenos Aires envió newsletters con fotos de nuevas modelos y novedades de desfiles. Otra agencia neerlandesa también incluyó a una modelo argentina en sus envíos.
El 21 de febrero de 2012, un remitente cuya identidad fue tachada escribió a Epstein: “El tipo argentino es muy bueno, puede seguir teniendo sexo justo después de eyacular, por lo menos conmigo (o eso es lo que él me dijo). Espero que los chicos no hablen mucho. Hay algo especial en este Ian. Definitivamente debería verlo nuevamente”.
Meses después, el 24 de mayo de 2013, otro correo, también con remitente oculto, mencionaba: “Si, ella ya está devuelta, salgo con ella esta noche :). Por cierto, tenías razón. Mi vuelo a Buenos Aires fue muy divertido :)) y tenías razón, no me rechazaron, lo opuesto :). Te contaré después”.
Argentinos y magnates internacionales
Los documentos reflejan que Epstein también mantuvo operaciones financieras en Argentina que terminaron en pérdidas. En 2018, su agente Paul Barrett detalló: “Errores que hice: no dimensionar correctamente mis ideas de mayor convicción. No haber mantenido paradas lo suficientemente apretadas en mis grandes perdedores (GE, Argentina). Los tres peores negocios alrededor de US$3 millones en total (GE sigue abierto)”. Otros correos mencionan contratos a plazo argentinos por un total de US$1.110.190, y Epstein preguntaba: “¿Dónde está la pérdida argentina?”.
Hay al menos cinco casos en los que argentinos o personas vinculadas al país tuvieron acercamientos, invitaciones o negocios con Epstein y su entorno. Entre ellos sobresalen los correos sobre Joe Lewis, empresario británico propietario de tierras en la Patagonia, dirigidos a Peter Mandelson y Jes Staley en 2009. Epstein preguntaba: “¿Lo conoces a Joe Lewis? Pasa la mayoría de su tiempo en Abu Dhabi. ¿Reputación?”, y Mandelson respondía: “Creo que lo conozco a Lewis, si es el que es amigable con los laboristas, Tony [Blair]. Parece estar OK. ¿Más chequeo?”.
En diciembre de 2009, Staley relataba: “Cerca de Salvador, Brasil. Llegué esta mañana. Lugar muy lindo en la playa. Pasé un día con Joe Lewis en Bariloche, Argentina. No sé qué pensar de él. Una semana más acá. Leyendo un buen libro sobre Ruanda. Jes”. Los archivos también muestran que el estilista argentino Roberto Giordano recibió transferencias de Epstein, habitualmente por US$500, según extractos bancarios.
En 2014, Lesley Groff, asistente de Epstein, organizó un vuelo desde Buenos Aires a Nueva York para una pasajera referida como Ms. La clase ejecutiva tuvo un costo de 3.715 dólares y fue autorizada por Kevin Mahaney, deportista olímpico estadounidense. Los correos muestran que la gestión incluyó desde la confirmación hasta la emisión del boleto electrónico.
