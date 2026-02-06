Escándalo Epstein: Bill Clinton insistió en su deseo de audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos

Los Clinton llevan un tiempo a disposición de la Justicia estadounidense, así como también de los medios y la opinión pública. Más precisamente, desde que el año pasado trascendieron las primeras imágenes de su relación social y amistosa con Jeffrey Epstein.

clinton epstein4

"No me quedaré de brazos cruzados mientras me utilizan como peón en un juicio espectáculo a puerta cerrada organizado por un Partido Republicano presa del pánico. Si quieren respuestas, detengamos este juego y hagámoslo como es debido: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver con sus propios ojos de qué se trata realmente", sentenció.

Los miles de archivos, mails, fotos y videos del caso Epstein que publicó el viernes pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacudieron no sólo al escenario político de los Estados Unidos sino también al mundo entero dado el contenido sórdido, macabro y lúgubre de la mayoría de los mensajes e imágenes.

clinton epstein2

Hillary y Bill Clinton fueron de las primeras figuras políticas en quedar "en evidencia" por su conexión a Jeffrey Epstein, pero la naturaleza de su relación y de sus actos en las veladas que compartieron con el financista todavía son materia de investigación.