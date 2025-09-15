Donald Trump anunció que tropas de Estados Unidos hundieron otra lancha frente a las costas de Venezuela

Horas antes del ataque ordenado por Donald Trump, el segundo de esta naturaleza, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Venezuela se defendería contra los ataques de Estados Unidos y tildó al secretario de Estado, Marco Rubio, como "el señor de la muerte y la guerra".

El ataque habría ocurrido en aguas internacionales, según Trump, y las autoridades difundieron un video de casi 30 segundos de cómo tropas de Estados Unidos hundían la embarcación con el saldo de tres personas muertas, que se suman a las 11 del episodio anterior.

Durante la jornada Donald Trump habló con los medios de comunicación apostados en la Oficina Oval de la Casa Blanca y remarcó que "sólo tenés que mirar la carga" de la embarcación atacada, que consistía en "bolsas grandes de cocaína y fentanilo" que estaban "esparcidas por todo el océano".

"Las grabamos. Lo hicimos con cuidado, porque sabemos que ustedes (por los medios) nos vendrían a buscar. Somos muy cuidadosos", se ufanó en declaraciones reproducidas por el sitio de la BBC.

Este nuevo operativo se suma al primer ataque cinético del 2 de septiembre, en el que EE.UU. destruyó una lancha venezolana vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, con un saldo de 11 muertos. Aquella acción generó controversia por el uso de fuerza letal en aguas internacionales y por la falta de una justificación legal clara.

Además, desde agosto, EE.UU. ha desplegado buques de guerra, submarinos y más de 4.000 efectivos en el Caribe como parte de una ofensiva militar contra el narcotráfico. El gobierno estadounidense ha calificado al régimen de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico” y lo acusa de facilitar el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano.